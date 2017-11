„Salut, sunt Dan şi sunt alcoolic”. Alcoolicii Anonimi din Constanţa au împlinit 4 ani de activitate

Alcoolicii Anonimi (AA) din Constanţa au sărbătorit vineri, 24 noiembrie, 4 ani de la înfiinţare. Conform acestora, oraşul de la malul mării a fost printre ultimele mari oraşe româneşti în care s-a constituit un astfel de grup.



Psihologi, psihoterapeuţi, studenţi la psihologie, observatori şi, bineînţeles, alcoolici anonimi s-au reunit, la sediul din strada George Enescu numărul 12, pentru a discuta despre programul AA, despre sprijinul pe care orice om capabil să recunoască faptul că are o problemă cu alcoolul îl poate primi în centrul constănţean.



„Salut, sunt Cătălin şi sunt alcoolic. M-am apucat de băut în jurul vârstei de 20 de ani, când eram în facultate. Beam mai mult decât colegii mei, beam pentru a trăi o anumită stare. M-am oprit în anul 2012 când viaţa mea se dusese în jos. Probabil că într-un an aş fi ajuns pe stradă”, este un fragment din prezentarea lui Cătălin. El este şi unul dintre iniţiatorii grupului AA din Constanţa.



Programul alcoolicilor anonimi cuprinde 12 paşi şi pleacă de la recunoaşterea dependenţei, ajungând până la a transmite mesajul şi altor persoane dependente în clipa în care tu te-ai „înnoit şi deşteptat din punct de vedere spiritual”.



De altfel, transmiterea unui mesaj către cei care au o astfel de dependenţă a fost unul dintre scopurile principale ale întâlnirii de vineri. „Trebuie să ieşim din invizibilitate, nu din anonimat. Lumea trebuie să ştie că există soluţii, că viaţa poate fi reluată”, subliniază Cătălin.



„Salut, sunt Daniel şi sunt alcoolic. Lumea trebuie să înţeleagă că alcoolismul este o boală care nu se vindecă. Singurul medicament este abstinenţa. Pe uşa noastră au intrat mulţi care n-au mai venit şi a 2-a oară. Majoritatea alcoolicilor sunt oameni cu carieră, cărora le este ruşine să ceară ajutor”, mărturiseşte Daniel.



Dan s-a lăsat de băut în anul 2008, iar de atunci participă săptămânal la întâlnirile celor de la AA. Până la înfiinţarea grupului din Constanţa, Dan mergea în Bucureşti la întâlnirile grupului care funcţionează în cadrul Spitalului Obregia. „Beam în fiecare zi. Păream normal, doar 4 persoane ştiau că am această problemă cu alcoolul. M-am lăsat într-un moment în care urma să pierd ceva mult mai important decât băutura. În momentul în care am pus mâna pe telefon şi am sunat la AA nu-mi puneam problema că sunt alcoolic”.



Alături de Cătălin, Fane este unul dintre cei care au pus bazele AA Constanţa. „Suntem un grup de autosuport. Avem o vorbă: <<numai un alcoolic înţelege alt alcoolic>>. Este simplu să intri în abstinenţă, dar e mai greu să o păstrezi. Singurul nostru target este: <<azi nu beau, mâine Dumnezeu ştie>>”.



