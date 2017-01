România de Cartea Recordurilor negative. Ridicarea puşcăriei din Giurgiu a început în 2004 şi s-ar putea termina în  2017

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, comisar şef de penitenciare Marius Vulpe, prezent la Constanţa cu ocazia şedinţa de bilanţ a activităţii desfăşurate în anul 2016, în cadrul regiunii de sud – est, în unităţile penitenciar, a precizat că supraaglomerarea este una dintre principalele probleme cu care se confruntă sistemul de detenţie din ţara noastră.

„În momentul actual, avem 33.000 de paturi instalate în penitenciarele din România, este vorba de un loc de cazare unde um om poate dormi. Din punct de vedere legal, aproximativ 19.500 putem caza. De aici reiese diferenţa, pentru care statul român ia amenzi individuale prin deciziile CEDO. Este vorba de 8.500 de locuri, dar ele fluctuează, pentru că într-o zi se pot elibera 100 de deţinuţi din toată ţara“, precizează Marius Vulpe.

Din punct de vedere al supraaglomerării, la acest capitol cel mai rău stă penitenciarul din Satu Mare, unde gradul de acoprire este de 200%.

La Poarta Albă, denumit şi penitenciarul VIP-urilor, sunt 1.000 de paturi la Poarta Albă şi încă 600 la Secţia exterioară de la Valu lui Traian. Sunt câteva camere unde sunt cazaţi mai mulţi deţinuţi decât prevăd normele europene.

Normativele europene se calculează la spaţiul de care are nevoie un deţinut, adică 4 metri pătraţi, nu la locul de cazare. „Ca să putem respecta legea trebuie fie să plece 8.500 de deţinuţi, fie să construim alte penitenciare şi astfel deţinuţii să rămână în sistem“, adaugă comisarul-şef.

În prezent, sunt două proiecte în derulare la nivlul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru construirea de noi spaţii de cazare a deţinuţilor. Anul trecut s-au alocat bani de la bugetul de stat pentru două studii de prefezabilitate, respectiv la penitenciarul Berceni de lângă Ploieşti şi la Caracal.

„Anul trecut, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Justiţiei trebuia să dea aviz pentru studiile de fezabilitate. Pentru Berceni am primit spre sfârşitul anului avizul şi nu am putut demara procedura de achiziţie a proiectului. Pentru Caracal nu am primit aviz de la Ministerul Apărării Naţionale având în vedere apropierea de Craiova şi de scutul de la Deveselu. Dar Ministerul de Justiţie a negociat cu Ministerul Apărării Naţionale şi avem promisiuni că vom primi aviz pentru că nu sunt riscuri pentru zona Deveselu“, completează directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

„Dacă avizele sunt primite în acest an, şi studiile nu durează mai mult de şase luni, putem demara şi procedura de achiziţie şi proiectare. Doar proiectul ne spune în cât timp se poate executa un nou penitenciar“, concluzionează el.

Întrebat care este ultimul penitenciar construit în România, am aflat că este vorba de cel din Giugiu, al cărui proiect a demarat în anul 1994, iar în toamna anului 2000 a început activitatea de selecţionare a cadrelor pentru încadrarea cu personal conform ordinelor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, când a fost şi dat în folosinţă, numai că el va fi finalizat în 2017. Capacitatea închisorii este de 1.500 de locuri.

El speră că nu va mai trece încă un deceniu până când să putem vorbi de un nou penitenciar, care ar putea rezolva puţin din problemele de cazare ale deţinuţilor.