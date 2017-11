Rolul esenţial al vitaminelor pentru organism. Ce boli grave poate provoca lipsa compuşilor organici vitali

Conform Enciclopediei Concisă Britanică, „vitamina este compusul organic necesar în cantităţi mici în regimul de menţinere a funcţiilor metabolice normale. Multe vitamine se comportă precum coenzimele ori sunt transformate în coenzime. Ele nu oferă energie organismului şi nici nu sunt incorporate în ţesuturi”.



Lipsa anumitor vitamine din organism poate duce la boli grave precum Beri-Beri, anemie, rahitism şi scorbut. Pe de altă parte, şi excesul de vitamine poate provoca anumite boli. De exemplu, excesul de vitamina A afectează ficatul.



Majoritatea vitaminelor de care avem nevoie sunt luate de către organism din alimente, de aceea este important să avem o alimentaţie echilibrată şi diversificată.



Termenul de „vitamină” a fost folosit pentru prima dată, conform Enciclopediei Concisă Britanică, de biochimistul polonez Casimir Funk în anul 1912. „Vita” în limba latină înseamnă viaţă.



Principala vitamină A este retinolul regăsit în special în uleiurile din ficat de peşte. Este o vitamină cu rol important în protecţia pielii, văzului şi pentru sistemul imunitar. Nu se găseşte în plante dar majoritatea legumelor şi fructelor conţin caroten care este transformat de organism în vitamina A. Printre alimentele care conţin vitamina A sunt morcovii, spanacul, broccoli, ţelina, ardeiul roşu, pătrunjelul.

Vitamina B1 mai este numită şi Tiamină - joacă un rol important în metabolismul glucidelor. Este întâlnită cel mai des în cereale şi alte seminţe. Se distruge prin procesul de rafinare al acestor seminţe. Deficienţa de vitamina B1 duce la apariţia bolii Beri-Beri.



Vitamina B2 sau Ribovlavina are rol in prevenirea anemiei, cataractei dar şi migrenelor.



Vitamina B3 mai este cunoscută şi sub numele de Niacina. Ea are rol în prevenirea diabetului, Alzhiemer, depresiei, poliartritei dar este cunoscuta şi pentru efectele ei benefice in perioada menstruală a femeii.



Vitamina B5 este responsabilă de conversia carbohidraţilor în energie. Este prezentă în conopidă, ciuperci sau ouă.



Vitamina B6 sau Piridoxina are un rol important în formarea hemoglobinei, în metabolismul aminoacizilor, proteinelor, glucidelor şi lipidelor, fiind şi stimulent muscular.



Vitamina B7 încetineşte procesul de albire al părului, contribuie la eliminarea substanţelor toxice din organism şi poate fi folosită în ameliorarea simptomelor de ciroză hepatică şi ulcer gastric.



Vitamina B9 este cunoscută şi ca acidul folic. Deficitul de Vitamina B9 se manifestă prin scăderi in greutate, tulburări digestive, inflamaţii in corp, palpitaţii, gingivită sau dureri de cap. Cele mai bune surse naturale de acid folic sunt: legumele cu frunze verzi, fasolea, mazărea, lintea şi gălbenuşul de ou.



Vitamina B12 ajută la dezvoltarea şi menţinerea sistemului nervos, stimulează pofta de mâncare, creşte performanţele fizice şi psihice, împiedică acumularea de grăsimi în ficat şi previne arterioscleroza.

Vitamina C este foarte importantă deoarece lipsa ei din organism duce la apariţia scorbutului. Este esenţială în sinteza colagenului, vindecarea rănilor, întreţinerea vaselor de sânge, asimilarea fierului, sinteza şi eliminarea hormonilor glandei suprarenale şi imunitate. Are rol de antioxidant în organism şi este folosită drept conservant. Cele mai importante surse de vitamina C sunt citricele şi legumele de culoare verde închis.



Vitamina D ajută la dezvoltarea normală a oaselor şi la menţinerea echilibrului dintre nivelul calciului din masa osoasă şi nivelul celui din sânge. Lipsa vitaminei D duce la stări de slăbiciune şi tensiune a muşchilor. La copii, lipsa acestei vitamine duce la deformaţia scheletului (rahitism), iar pe adulţi îi predispune la fracturi.



Vitamina E se găseşte în anumite uleiuri din plante şi în frunzele legumelor verzi. Acţionează ca un antioxidant în ţesuturi şi poate prelungi viaţa prin încetinirea procesului de distrugere prin oxidare a membranelor.



Vitamina K este importantă pentru coagularea sângelui şi pentru metabolismul osos.

