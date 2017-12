Logo pentru Centenarul Marii Uniri creat gratuit şi pus la dispoziţie oricui doreşte. „Erau prea multe buline în cel oficial“

Ioana Corduneanu, creatoarea comunităţii „Semne cusute“, a realizat propriul simbol al Centenarului Marii Uniri pe care România îl va celebra în 2018: pe fundal alb este trasat „100“ cu cifre negre, iar cele două zero-uri sunt înlănţuite într-un semn al infinitului; îmbinarea lor este pecetluită de trei puncte tricolore. Creatoarea semnului grafic spune că este uşor de reţinut, uşor de redat şi cu mesaj de impact.

Arhitecta Ioana Corduneanu explică de ce a ales alt simbol şi cum l-a conceput: „Mi se par prea multe buline la logo-ul oficial centenar. Am păstrat 3 buline, am adăugat cârligul ciobanului şi mi-am făcut singură semn pentru Unire. Înseamnă: pentru totdeauna, sub orice formă, regenerare la infinit. Şi aşa vreau să fie Unirea“.

Creatoarea a pus desenul, care este deja shareuit, la dispoziţia publicului, oferindu-l spre folosire liberă, fără nicio restricţie sau condiţie de creditare a sursei. „Folosiţi-l dacă aşa vreţi şi voi“, îndeamnă Ioana.

Logo-ul care a câştigat concursul organizat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a fost creat de o agenţie de publicitate din Bucureşti - FCB Bucharest. „Hora“ propusă de FCB Bucharest (foto jos) a fost aleasă identitatea vizuală ce va reprezenta Centenarul Marii Uniri de la 1918 şi al Războiului pentru Întregirea Neamului. „Am construit logo-ul Hora pornind de la două cercuri reunite de simbolul infinitului. Cercurile sunt compuse din puncte individuale care cresc şi se dezvoltă. Hora infinită obţinută este un simbol viu, sugerând continuitate împreună, rezistenţă şi creştere“, au prezentat ei de la FCB Bucharest desenul lor asemănător logo-ului companiei IT Wipro din India.

Hora, logo-ul ales de Ministerul Culturii pentru Centenarul Marii Uniri Sursa mcin.ro

Logo-ul companiei IT Wipro din India Sursa wipro.com

Ministerul Culturii a trebuit să explice simbolistica imaginii alese de public (prin votare pe site) şi de juriu: „Ideea pe care creatorii logoului au încercat să o ilustreze este cea de avans. În termeni de design, direcţia este întotdeauna ilustrată dinspre stânga, înspre dreapta, dreapta reprezentând avânt, înaintare, în timp ce stânga, opusul. Din aceste motive, cifra 1 din componenţa logoului trebuie interpretată ca un drapel în înaintare, caz în care lancea se află în faţă, respectiv în partea dreaptă, ordinea culorilor de la stânga la dreapta fiind roşu-galben-albastru. De altfel, şi modul în care a fost realizată cifra 1 sugerează un drapel în mişcare. Realizatorii logoului au folosit ca sursă de inspiraţie mai multe picturi şi ilustraţii ale unor scene de război în care este implicată Armata Română, iar acestea exemplifică perfect alegerea pentru această ordine a culorilor. Nu în ultimul rând, logoul este un simbol grafic ce foloseşte culorile naţionale şi nu trebuie interpretat ca o reproducere 1:1 a drapelului României. Reafirmăm faptul că procesul de selecţie a fost unul extrem de transparent, fără implicaţii financiare sau de altă natură, şi credem că am reuşit să obţinem un vizual al Centenarului Marii Uniri reprezentativ şi dincolo de orice contestare de bună-credinţă“.

