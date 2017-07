Imagini în premieră din epava Evangelia, nava lui Aristotel Onasis, care a eşuat în urmă cu jumătate de secol la Costineşti

Evangelia a eşuat în condiţii încă misterioase la 15 octombrie 1968, la 1,5 mile marine în larg de plaja staţiunii Costineşti.

Nava care are 131 de metri lungime, 17 metri lăţime şi 10 metri înălţime a fost construită pe şantierele navale Harland&Wolff din Belfast (Irlanda de Nord), unde a fost construit şi celebrul vas Titanic.

Nava a fost lansată la apă pe data de 28 mai 1942 sub numele de „Empire Strength“, fiind construită pentru Ministerul britanic al Transportului. De la construcţie şi până în anul în care a eşuat a avut patru denumiri, „Empire Strengh“, „Saxon Star“, „Redbrook“ şi, în final, a primit numele „Evangelia“.

Una dintre legendele legate de naufragiul navei spune ca incidentul a fost provocat intenţionat de căpitanul navei, la ordinul armatorului grec Aristotel Onassis, pentru a putea obţine despăgubiri, nava urmând să fie trimisă la casare după doi ani.

Costineştiul încă vorbeşte despre acea zi. Şi localnicii care nu au fost prezenţi au ceva de spus. Unii au aflat că în dimineaţa de 16 octombrie, toată plaja era plină de portocale, care proveneau de la Evangelia. „Aşa am auzit. Că toţi au adunat de pe plajă portocale“, îşi amintesc localnicii.

„Era cam aşa, pe la ora 4 noaptea. Deodată s-a cutremurat pământul. Noi am crezut că e cutremur şi am adormit la loc. Dimineaţă, Ştefan, bărbati-miu, mi-a spus «Tu ştii că o navă a eşuat la noi, la Costineşti?!», dar eu nu am fost s-o văd“, povesteşte tanti Dina.

Şi Tudor Bătărigă, fostul administrator BTT Costineşti, îşi aminteşte de ziua naufragiului. Atunci era elev la Şcoala de Maiştri Constanţa, în primul an, dar în acea zi venise acasă. „Marea era puţin montată, cum îi spunem noi, adică puţin agitată, de gradul doi – trei, dar nu era furtună încât să eşueze o navă“, povesteşte el.

A fost surprins când a afat că o navă a eşuat atât de aproape de Costineşti, pe o mare care nu era înfuriată. Apăruse o versiune că marinarii au fost duşi în eroare de luminile de pe stâlpi, pe care le-au confundat cu farul de la Tuzla, dar nu s-a stabilit nimic precis, cum a ajuns să eşueze nava.

Echipajul, spune el, a fost salvat de grăniceri şi dus la Constanţa. Timp de o lună, grecii au încercat să scoată nava din zona unde eşuase, însă fără succes. Inclusiv remorcherul „Viteazul“ a fost adus la faţa locului, dar fără folos. Nava a trecut peste un platou stâncos de pe fundul mării şi acolo s-a înţepenit, îşi aminteşte el.

La scurt timp, localnicii au început să prăduiască tot ce s-a putut. De pe vas s-au furat cazarmament, hrană, bucăţi de lemn din cabine. „Nava a fost devalizată de pescari. S-a luat tot ce era pe navă: cazarmament, combustibil, pesmeţi, conserve, legume. Şi în luna mai, după naufragiu, se mai găseau alimente pe navă“, povesteşte interlocutorul nostru. El mai spune că a fost ceva ce l-a frapat. „Pe navă erau şi trei motoare de Skoda ambalate. Nu înţeleg ce căutau acolo“, spune el.

La scurt timp de la eşuare, epava a fost luată în primire de tineri, care se aventurau înot până la ea. Tudor Bătărigă îşi aminteşte că şi el a înotat de multe ori până la Evangelia. Odată, a dormit o noapte întreagă la bordul epavei întrucât s-a pornit o furtună şi i-a fost frică să mai înoate până la ţărm. A mâncat biscuiţi pe care i-a găsit pe vas şi care făceau parte din raţia marinarilor.

VIDEO CRISTI BOCĂ