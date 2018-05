EXCLUSIV Declaraţia lui Radu Mazăre din Madagascar despre cererea de azil politic

Avocatul lui Radu Mazăre susţine că acest document este, totodată, şi unul prin care se certifică faptul că fostul primar are statut de azilant politic pentru un an în Madagascar. În această perioadă, statul respectiv ar trebui să se pronunţe cu privire la cerea de azil politic, mai susţine avocatul.



Am încercat să aflăm chiar de la Radu Mazăre cum stau lucrurile. Deşi este în Madagascar, fostul primar al Constanţei, a răspuns jurnaliştilor Adevărul pe WhatsApp că: „Am transmis o scrisoare publica încă din decembrie, în momentul în care am decis să solicit azil în Madagascar. Sunt explicate şi motivele, chiar dacă nu sunt în acord cu politica editorială a ziarului la care lucraţi.”

L-am întrebat pe fostul primar al Constanţei cum comentează teoria conform căreia de fapt nu ar avea dreptul să primească azil politic în Madagascar, din cauza Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei. „Opinia-i acolo (în România n.n.), eu sunt aici”, ne-a transmis acesta.



Radu Mazăre face referire la o scrisoare publică în care spunea, printre altele, că este o „ţintă a statului paralel” şi că „în România nu am nicio şansă să beneficiez de o justiţie corectă, independenţă, obiectivă şi imparţială. Pentru toate aceste motive am decis să solicit azil politic în Republică Madagascar. Atunci când în România va există o justiţie reală, mă voi întoarce”, scria în decembrie 2017, Radu Mazăre.



În aceeaşi scrisoare, fostul primar, trecea în revistă toate procesele în care este implicat.

