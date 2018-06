Doi oameni s-au înecat pe o plajă fără salvamari. Ce spun autorităţile despre zona Vadu-Corbu

Un copil de 14 ani şi un militar au murit înecaţi în Marea Neagră, în zona plajei Corbu. Valurile au scos cele două cadavre la mal în cursul zilei de miercuri 13 iunie. Este o plajă neamenajată, aflată în subordinea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).



În urma acestor evenimente, tot mai multe persoane solicită prezenţa salvamarilor pe plaja de la Corbu şi pe cea de la Vadu.



Mălin Muşetescu, guvernatorul ARBDD, a declarat pentru „Adevărul” că „este posibil să apară salvamari pe aceste plaje pentru că nimeni nu împiedică treaba asta. Este o activitate pe care noi o putem aproba, îi dăm autorizaţie oricând. Problema este de bugetare. Fiind o plajă sălbatică, nu intră în atribuţiile rezervaţiei de a asigura astfel de job-uri în rezervaţie. Noi discutăm de o plajă neamenajată care are nişte limite în stânga-dreapta unde poţi să vii şi să faci plajă. Sunt şi panouri în sensul acesta. Dar ce ne facem că ieşim din zona asta şi avem kilometri întregi de plajă sălbatică unde te poţi duce şi te îneci. Nu ajung nici 100 de salvamari ca să-i pui între Vadu şi Sulina.”



La intrare în zona respectivă sunt afişate toate obligaţiile pe care le au turiştii şi li se atrage atenţia că nu este o plajă turistică. Noi vrem să creăm un brand, pe lângă litoralul clasic, România are ultimele plaje sălbatice din Europa. Şi există un public targetat pentru ele. Nu trebuie să le transformăm în Mamaia sau Neptun.



Primăria Corbu ar putea susţine un astfel de serviciu de salvamari, spune Mălin Muşetescu, deoarece are câştiguri materiale indirecte din dezvoltarea acestei zone. Primarul comunei nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.



„Vrem salvamari pentru Keta!”



Emil-Octavian Lipoveanu a postat un mesaj pe contul său de Facebook prin care solicită prezenţa salvamarilor pe plaja Corbu. Solicitarea vine pe fondul dispariţiei în valurile mării a unui copil de numai 14 ani aflat în plasament la un asistent maternal din localitate. Cadavrul acestuia şi al unui militar au fost scoase de apă la mal în cursul dimineţii de miercuri.



„Vrem salvamari, pentru Keta!



Da, vă cer vouă, celor din instituţiile locale şi judeţene, agenţii, prefecturi, ministere, guvern şi preşedinţie, vouă celor care ar trebui să lucraţi pentru oameni, dar care aţi uitat omenia la uşa biroului.



Vrem salvamari, pentru Keta! Şi vrem de astăzi!



Pe el l-aţi lăsat să moară, singura lui vină fiind aceea că a crezut în voi. A fost vina lui, veţi spune. Da, a fost vina lui, deşi ştia că viaţa e crudă, fiind părăsit într-un spital, la naştere. A fost vina lui, deşi ştia că legile sunt strâmbe, fiind purtat dintr-o familie adoptivă în alta, ca nu cumva să se ataşeze de cineva. A fost vina lui că a mers pe o plajă, alături de multe alte sute de oameni, neştiind că fiecare e pe barba lui, ca în comuna primitivă. E vina lui că s-a simţit în siguranţă, după ce a vazut atâtea clipuri pe net, despre cât de bine şi de frumos e pe plaja Corbu, nu ştia că sunt comandate şi plătite de şmecherii care fac bani grei de-acolo. A fost vina lui, pentru că n-a crezut că-l veţi lăsa să moară!



V-aţi grăbit toţi să vă cumpăraţi teren pe acolo, vă luptaţi ca cioclii, vă împuşcaţi şi vă judecaţi pentru o palmă de pământ, toţi, “investitorii locali” răsăriţi din primul tun imobiliar, voi ce vă treceţi numele pe listele de vot la fiecare patru ani, voi cei care aţi fost, sunteţi sau veţi fi la putere, de la cel mai neînsemnat până la cel mai înalt rang în stat, şi vă ştiţi voi care sunteţi. V-aţi grăbit să vă faceţi pensiuni, hoteluri, restaurante, v-aţi făcut salarii nesimţite si pensii speciale. Dar n-aţi pus un salvamar pentru Keta. Luaţi-vă tot ce vreţi, dar nu ne lăsaţi prietenii să moară!



Şi sunt atâţia tineri instruiţi ca salvamar în Corbu, dar sunt angajati doar pe plajele private, la cluburi, la all inclusive la piscine, la bogaţi. Orfanii au voie sa moară!



Câţi antemergatori la o coloană oficială, pentru un demnitar, atâţia salvamari vrem, pentru Keta! Câte secretare la birourile voastre, tot atâţia salvamari. Câţi consilieri personali, câţi şoferi, câţi consultanţi, tot atâţia salvamari. Deja ar fi un salvamar la fiecare 10 turişti pe plajă. Să nu spuneţi că nu sunt bani! Nu ne mai lăsaţi tinerii să moară!



Şi să nu credeţi că dacă nu are părinţi, e singur şi va fi uitat! Noi suntem şi colegii şi prietenii şi familia lui. Iar noi nu votăm, nu bem bere, nu mâncăm mici şi nu uităm! Şi nici la mitinguri nu mergem. Organizaţi impecabil mitinguri politice cu zeci de mii sau sute de mii de oameni, în siguranţă deplină, că vă e de folos. Dar pe plajă, pe cei câteva sute de oameni nu ne puteţi proteja, ne lăsaţi să murim!



Lăsaţi aerul de filfizoni şi încetaţi să vă ascundeţi după prevederi legislative favorabile vouă. Acceptaţi realitatea şi tineţi cont de ea. Faceţi legi pentru oameni! Să mai aud “nu este plaja turistică, nu se poate!”. Dar turiştii din fiecare week-end ce sunt, pe ei i-aţi văzut? Nu e plaja turistică? Dacă accesul este interzis, faceţi un zid înalt de trei metri, să nu treacă nimeni, aşa cum vă faceţi la vilele de lux în care locuiţi. Sau aduceţi salvamari, să nu mai murim!



L-aţi lăsat pe Keta să moară. Pentru Keta, vrem salvamari! Şi îi vrem începând de astăzi! Keta nu a murit degeaba. A murit nevinovat, iar eu sunt vinovat că v-am lăsat să faceţi ce vreţi!



Iar tu, care ştii că ai obligaţia şi puterea sa faci asta, nu te face că nu vezi! Pentru că noi nu te vom uita niciodată!



Dacă şi tu simţi că trebuie să faci ceva, copiază mesajul pe pagina ta şi trimite-l la toţi cei care crezi că ar putea face ceva.”

