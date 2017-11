De ce este considerată salvia o plantă miraculoasă binecuvântată de Maica Domnului

În lume au fost descoperite peste 700 de specii de salvie. Planta face parte din familia laminaceelor având o largă utilizare ca plantă aromatică sau medicinală. Frunzele verzi sau uscate se folosesc şi în bucătărie pentru condimentarea anumitor preparate.



Este o plantă nepretenţioasă care creşte şi în soluri sărace în umiditate. Are o tulpină înaltă de 60 de centimetri, frunzele ovale verzi-gri sau verzi-alburii, acoperite cu puf. Florile pot fi purpurii, roz, albe sau roşii. Încă din evul mediu, ceaiul de salvie a fost folosit ca tonic împotriva asteniei de primăvară şi ca stimulent.



Cea mai cunoscută este salvia stacojie (S. splendes), plantă originară din Brazilia, cu o înălţime de 30-90 de centimetri. În România, cea mai răspândită este salvia mediteraniană.



Conform unei legende, salvia a fost singura plantă care a adăpostit-o pe Fecioara Maria cu Pruncul Iisus în braţe, în timp ce fugea din calea regelui Irod. Acesta dăduse ordin ca în tot regatul copiii sub 2 ani să fie ucişi. Pentru că au scăpat de furia soldaţilor, ascunşi sub frunzele salviei, Maica Domnului ar fi binecuvântat planta: „De azi înainte tu vei fi floarea preferată a oamenilor. Îţi dau puterea să vindeci pe om de toate bolile şi să-i salvezi de la moarte, aşa cum ai făcut tu cu mine”.

Frunzele salviei se culeg de 3-4 ori pe an numai în zile însorite. Se pot utiliza verzi sau uscate în ceaiuri, tincturi, ulei, pentru infuzie sau chiar şi pentru prepararea oţetului sau vinului.



Frunzele de salvie au efecte antimicrobiene, antihipertensive şi antiinflamatoare, contribuind şi la scăderea nivelului de zahar din sânge, fapt pentru care este folosită în terapia diabetului. Salvia ajuta si la curatarea sangelui si poate sa previna boala Alzheimer.



Salvia conţine un complex de vitamine: A, B, vitamina C, minerale precum calciu, potasiu, magneziu, fier, zinc şi sodiu. De la salvie se folosesc frunzele şi florile, şi acestea sunt foarte bogate în uleiuri volatile.



Ceaiul de salvie este folosit pentru tratarea diabetului, faringitelor, bronşitelor, dischineziei biliare, iar utilizat extern este un remediu excelent împotriva aftelor, gingivitelor, stomatitelor, abceselor dentare, dacă se fac spălături.



De asemenea, ceaiul de salvie tratează tulburări ale menopauzei, ciclului menstrual neregulat.





Uleiul de salvie are nenumărate beneficii pentru organism. Dintre acestea amintim: creşte imunitatea organismului, reglează activitatea tiroidei, stimulează pofta de mâncare, calmează durerile de cap şi de stomac, vindecă iritaţiile, eczemele şi infecţiile cutanate şi ajută la îndepărtarea celulitei, combate căderea părului, îmbunătăţeşte memoria, circulaţia sângelui la nivel cerebral, combate infecţiile, microbii, tratează gastrita.



În Evul Mediu se spunea despre salvie că are un puternic efect întineritor, ajutând mai ales menţinerea nealterată a facultăţilor intelectuale şi emoţionale, până la vârste înaintate.



Decoctul de salvie, 2-3 căni pe zi, în cure de minimum 3 luni, este un remediu foarte bun împotriva cancerului de colon şi tumorilor tubului digestiv.



Înainte de a începe o cură cu ceai sau alt produs care conţine salvie este bine să vă consultaţi cu medicul deoarece administrarea salviei la anumite persoane sensibile poate determina convulsii. De aceea ea este contraindicată în cazul bolnavilor de epilepsie. Şi femeile care alăptează nu trebuie să consume salvie deoarece această plantă poate provoca oprirea lactaţiei.



