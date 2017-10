Cum trebuie tratat un copil cu probleme de învăţare. „Dificultăţile de adaptare nu se vor rezolva în timp“

Fiecare copil are din când în când probleme cu performanţa şcolară, însă, dacă o anumită zonă de învăţare este în mod constant problematică, ar putea indica anumite vulnerabilităţi psihologice cu care copilul se confruntă, consideră specialiştii.

În opinia hipnoterapeutului Eugen Popa, deficienţele sau tulburările de învăţare reprezintă un termen care acoperă o varietate de probleme cu care copilul se confruntă la şcoală şi în viaţa personală.

„Un handicap de învăţare nu este însă o problemă de inteligenţă sau motivaţie. Copiii cu dizabilităţi de învăţare nu sunt leneşi, proşti sau lipsiţi de entuziasm. De fapt, cei mai mulţi sunt conştienţi de lipsurile lor, iar dificultatea de a le depăşi le scade stima de sine şi le îngreunează copilăria. Cele mai frecvente tipuri de dizabilităţi de învăţare implică probleme legate de lectură, scriere, matematică, raţionament, ascultare şi comunicare”, explică Eugen Popa, preşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză.

Nu este întotdeauna uşor să identifici dizabilităţile de învăţare. Din cauza variaţiilor largi, nu există niciun simptom sau profil pe care să-l poţi considera clasic ca dovadă a unei probleme. Cu toate acestea, unele semne de avertizare sunt mai frecvente decât altele, iar cele mai comune sunt probleme cu pronunţarea cuvintelor, confuzia cuvintelor de bază atunci când citeşte, exprimă în mod greşit cuvinte şi face erori frecvente, are dificultăţi de memorare, îi place să citească şi să scrie, dar evită citirea cu voce tare, are probleme în comunicarea în faţa clasei, are dificultăţi în a-şi aminti experienţe recente sau în urmarea direcţiilor sau rutinelor de învăţare.



Problemele nu se rezolva de la sine

Dacă ai observat dificultăţile de adaptare ale copilului tău sau problemele de învăţare, nu te gândi că ele se vor rezolva în timp, „o dată cu vârsta“. De obicei, o dată cu creşterea în vârstă, problemele se sedimentează şi mai bine şi pot ataca şi alte aspecte ale personalităţii. „Copiii timizi, care în timp încep să pară mai îndrăzneţi, de cele mai multe ori găsesc căi de a afişa o imagine diferită pentru a se integra în societate, însă în interiorul lor se confruntă cu aceeaşi teamă teribilă şi cu aceleaşi simptome fizice care nu pot fi înlăturate la nivel conştient. Cu cât acţionezi mai rapid şi îi oferi copilului sprijinul de care are nevoie, cu atât îi oferi şansa de a-şi atinge adevăratul potenţial. Copiii pot obţine o îmbunătăţire semnificativă a încrederii de sine şi a capacităţii de a reuşi prin hipnoterapie“, declară Eugen Popa.

Remediul pentru dizabilităţile de învăţare

În opinia specialistului, hipnoza îi poate ajuta să elibereze tensiunile emoţionale şi să le schimbe percepţiile legate de lumea din jurul lor. De asemenea, poate contribui la sporirea şi eliberarea creativităţii şi entuziasmului. Cu ajutorul unei terapii non-invazive, copilul se va simţi mult mai în siguranţă să accepte ajutor pentru a fi mai fericit.

„Spre deosebire de adulţi, copiii sunt în general mai receptivi la hipnoză, deoarece sunt mult mai sugestibili. Ei îşi folosesc mult mai natural imaginaţia care îi ajută să comunice cu subconştientul şi să realizeze schimbările dorite. Cei mici experimentează acest tip de stare de multe ori pe zi, fiind absorbiţi în gândire sau joc imaginativ. Fiind o stare naturală, de care copiii se bucură mult mai mult, sunt mai deschişi şi mai dornici să accepte jocul terapeutic prin hipnoză“, spune Eugen Popa.