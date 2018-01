FOTO VIDEO Cum arată, în realitate, Madagascarul, insula unde a fugit Mazăre: „Oamenii cred în vrăjitoare, se închină la pietre“

Românul Marcel Şaitiş (44 de ani) locuieşte de câţiva ani în Madagascar împreună cu soţia Ioana şi cu cei trei copii ai lor, fiind preot misionar. Şi-a adus familia în insula africană după o primă vizită, de recunoaştere, pe care a făcut-o singur. Nu l-au speriat nici mizeria, nici sărăcia, nici băştinaşii care cred în vraci, blesteme şi incantaţii.

Alături de familie, preotul de religie penticostală a început lupta grea cu cei care se închină la pietre, la copaci şi unde pericolul se află la tot pasul. Din 2013, cei cinci membri ai familiei locuiesc într-un cartier situat la 200 de kilometri de capitala Antananarivo. „Am încercat să ne acomodăm, deşi vecinii ne pândeau pe sub poartă ca să ne fure din materiale de construcţii. Despre peisajul idilic ce să spun? Vecinii au un palmier în curte, dar pe lângă copac este multă mizerie. Aeroportul arată ca o autogară, iar oamenii se spală în mijlocul oraşului“, spune Şaitiş.



Malgaşii cred în vrăjitorie şi spirite



Marea majoritate a localnicilor trăiesc sub limita subzistenţei, la sate. „În Madagascar sunt 50.000 de sate-triburi. Majoritatea locuitorilor se închină la spirite, la pietre, aduc jertfe, cred în vrăjitorie şi blesteme“, dezvăluie Marcel Şaitiş.



Fiecare trib are câte un rege, care se recunoaşte după casa mai arătoasă. Străinii nu sunt lăsaţi să participe la incantaţiile lor. „Noi doar îi salutăm pe regi, le dăm steagul României şi un cadou, de regulă o sumă de bani. Trocul se practică aici la scară largă“, spune pastorul, care se bucură de un oarecare respect printre malgaşi.

Sat tribal

Creştinarea în Madagascar reprezintă un act de curaj atât din partea preoţilor misionari, dar mai ales a localnicilor care, după ce sunt botezaţi, devin o paria pentru restul comunităţii, fiind acuzaţi că aduc blestemul asupra tribului.



Sânge pe pereţii spitalului



Speranţa de viaţă a malgaşilor este de 40-45 de ani din cauza sărăciei şi a lipsei medicamentelor. Cu eforturi mari, preotul misionar a reuşit, cu ajutorul bisericilor din România şi din Franţa, să ridice în diverse triburi câte o casă de rugăciune şi o şcoală şi chiar să amenajeze un cabinet medical. Anterior, în locul unde interveneau medicii pereţii erau stropiţi cu sânge. Şcoala este contracost, inclusiv pentru copiii pastorului. Este vorba despre o şcoală cu predare în limba franceză, care face parte dintre unităţile de învăţământ înfiinţate de foştii colonişti francezi ai insulei.



Foşti colonişti, acum oameni bogaţi



Pe lângă malgaşii sălbatici, există şi câţiva oameni înstăriţi. De regulă, ei sunt francezi bătrâni, proveniţi dintre foştii colonişti, care s-au căsătorit cu femei localnice şi au dezvoltat afaceri. Dintre băştinaşi, doar 7% trăiesc bine, ceea ce se traduce prin faptul că au case mai mari, cu gardieni la poartă.



Pastorul spune că, în urmă cu câţiva ani, şi-a luat familia şi a mers câteva zile într-o staţiune turistică din Madagascar. „Nu am stat la un hotel de patru stele pentru că nu mi-aş fi permis, dar aceste hoteluri sunt, oricum, departe de a fi de lux pentru un european. Un resort înseamnă aici o casă mai bună. Încăperile aveau acoperişuri de paie, mâncarea ne-a fost mâncată de şobolani. Şopârlele alergau pe pereţi. Este adevărat, sunt inofensive, dar nu vrei să vezi aşa ceva în concediu. Fiul meu era să calce pe un şarpe. Când m-am uitat în oglindă, am văzut ieşind de sub ea, în mare viteză, un păianjen mare cât palma unui copil“, mai povesteşte pastorul.

Botez creştinesc în Madagascar

Cea mai mare problemă actuală a localnicilor este epidemia de ciumă. Deşi în fiecare an, Madagascarul se confruntă cu sute de astfel de cazuri medicale, din 2017 situaţia a devenit de-a dreptul dramatică. Autorităţile medicale se confruntă acum cu numeroase cazuri de ciumă pneumonică, o formă gravă a bolii, care se contactează pe calea aerului. Primele cazuri au apărut în august 2017. Abia după ce s-au înregistrat câteva decese în rândul străinilor care vizitează ţara, s-a declanşat alertă naţională, fiind implicată şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii.



Filtre la urcarea în autobuze



Şcolile au fost închise şi s-au instituit filtre. Fiecărui pasager care urcă în mijloace de transport în comun i se ia temperatura şi, dacă trece de valoarea normală, se alertează autorităţile sanitare. „Până în acest an, se înregistrau 100-150 de cazuri de ciumă bubonică, însă acum cifra s-a dublat şi foarte mulţi oameni au fost infectaţi. Nu putem preveni îmbolnăvirea, iar tratamentul constă într-o combinaţie de trei antibiotice şi supraveghere timp de trei săptămâni“, spune preotul misionar.



Cu toate aceste probleme, preotul misionar crede că Madagascarul, unde trăiesc nu mai puţin de 18 etnii, este o ţară binecuvântată, cu oameni harnici şi frumoşi, care merită să fie ajutaţi. Este ţara unde taxi înseamnă şarete mici trase de oameni, unde râurile au crocodili în ei, unde se dezvoltă plante unice în lume.





Nicio ştire despre Radu Mazăre



Pastorul Şaitiş spune că n-a ajuns niciodată la complexul turistic de patru stele amenajat de Radu Mazăre în Madagascar. De altfel, fuga fostului primar al Constanţei în Madagascar n-a reprezentat un subiect pentru localnici. „Nu am văzut nicio ştire în ziare despre venirea sa aic, nu a interesat pe nimeni subiectul. Eu am aflat de la prietenii din România“, spune el.

Preotul român, alături de familia lui, în Madagascar

