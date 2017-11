Cum ne alegem fotograful potrivit pentru nuntă. Atenţie la amatorii care vă pot păcăli

Înainte de a căuta fotograful care va avea grijă ca nunta să fie surprinsă în cele mai frumoase cadre, viitorii miri trebuie să-şi calculeze un buget pe care sunt dispuşi să-l aloce pentru acest serviciu. Cu cât este mai generoasă suma, cu atât pretenţiile pot fi mai mari. În plus, un fotograf renumit îţi va cere o sumă pe măsura profesionalismului său.



Gabriel Botezatu este un fotograf care are multe nunţi în portofoliu, iar primul său sfat pentru cei care doresc să se căsătorească este să „se mobilizeze din timp, cam din aceeaşi perioadă când caută un restaurant. Un fotograf profesionist are nunţi rezervate cu un an înainte. De aceea, chiar dacă-ţi găseşti pe net fotograful dorit, s-ar putea ca el să nu mai fie disponibil”.



Primul loc unde căută tinerii miri un fotograf este în anturajul lor: îşi întreabă prietenii, se uită la pozele lor, deci merg pe varianta recomandărilor. Însă, de multe ori, ce văd în albumele prietenilor, nu-i pe placul lor, de aceea trec la etapa căutării pe internet.



FOTO: Gabriel Botezatu

„În funcţie de tipul de fotografie pe care-l doresc se pot axa pe un fotograf. Unii poate apreciază fotografia prelucrată intens, alţii fotografii naturale sau fotografiile regizate, alţii apreciază fotografiile în stilul foto-jurnalism – cadre surprinse - unii vor şi şedinţă foto după nuntă, alţii vor fotograf doar în ziua nunţii”, ne explică Gabriel diversitatea cerinţelor.



Pentru a avea la nunta lor un fotograf profesionist, mirii trebuie să aibă un buget alocat cuprins între 600 şi 1.300 de euro. Totul depinde de notorietatea fotografului şi de cerinţele mirilor.



Un pachet standard pe care ar trebui să ţi-l ofere un fotograf cuprinde fotografii realizate la:

• Pregătirile mirilor la ei acasă

• Cununia civilă care în 50% din cazuri nu se ţine în aceeaşi zi cu căsătoria religioasă

• Dacă în intervalul de timp dintre căsătoria civilă şi cea religioasă există un timp suficient, atunci se poate face o şedinţă foto

• Cununia religioasă

• Petrecerea la restaurant - fotograful pleacă ultimul de acolo

• Şedinţa foto de după nuntă care este o şedinţă regizată unde participă mirii îmbrăcaţi la fel ca şi în ziua nunţii în locuri stabilite împreună cu fotograful



Pe lângă cele de mai sus, este la modă în ultima vreme încă o şedinţă foto - „Save the date” - este o şedinţă realizată înainte de nuntă, imediat după logodnă.



FOTO: Gabriel Botezatu

Dacă ţi-ai găsit fotograful potrivit pentru nunta ta, următorul pas obligatoriu, spune Gabriel Botezatu, este să vă întâlniţi şi să semnaţi un contract. „În primul rând mirii ar trebui să încheie un contract cu fotograful pentru a se feri de falşii fotografi profesionişti care sunt în realitate nişte amatori. Contractul trebuie să cuprindă termenul de predare al fotografiilor, numărul acestora, suportul pe care se predau, suma şi modalitatea de plată. Este recomandat ca în contract să stipulaţi inclusiv îmbrăcămintea fotografului, altfel s-ar putea să aveţi surpriza ca el să vină în pantaloni scurţi”.



În funcţie de ceea ce negociaţi, după nuntă veţi primi de la fotograf un un album foto de lux, de 40 de pagini, care costă între 350-400 de lei, un DVD sau stick cu fotografii în format electronic (aproximativ 3.000 de fotografii). Prelucrarea fotografiilor, după ce s-a terminat şedinţa foto de după nuntă, poate dura între 2 şi 4 săptămâni.



„După semnarea contractului se vor stabilii şi detaliile nunţii. Atunci, în funcţie de cerinţele mirilor, de modul lor de a fi, de hobby-uri, se stabileşte ce gen de fotografie se va adopta. Sunt foarte multe persoane care nu-şi doresc nimic regizat”, spune Gabriel.

Gabriel Botezatu

În general, tinerii căsătoriţi îşi aleg locurile pentru şedinţa foto în funcţie de specificul zonei: marea, muntele, castele, clădiri sau străzi medievale, câmpuri, lanuri de grâu cu maci, ruine, păduri, camere de hotel special amenajate şi altele. Un nou trend este să faci o şedinţă foto în străinătate, însă pentru asta îţi trebuie un buget generos pentru că vei avea de achitat deplasarea şi cazarea fotografului.



Fotografia de nuntă duce la dezvoltarea altor activităţi conexe care au legătură cu căsătoria. Amintim aici videograful, persoana care filmează la nunţi, care, în general, este recomandată de către fotograf, make-up artistul, hair stylistul, serviciile de închirieri auto, organizatoriii de evenimente.



Cum arată echipamentul unui fotograf



„Minimum echipamentului unui fotograf profesionist care doreşte să realizeze fotografii de calitate trebuie să cuprindă cel puţin o cameră foto (body) cu 3 sau 4 obiective. Un obiectiv de calitate costă între 4.000 şi 10.000 de lei. Fiecare obiectiv este potrivit pentru o anumită situaţie. Un echipament complet duce la aproximativ 6.000 de euro. La asta se adaugă şi un calculator performant care să te ajute la rapiditatea prelucrării fotografiilor în format mare, licenţe pentru programe”, ne spune Gabriel Botezatu.



