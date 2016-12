Conturi cu numele Sevil Shhaideh au apărut pe Facebook, distribuind mesajele lui Liviu Dragnea

Deocamdată, pe pagini se distribuie postări ale lui Liviu Dragnea, iar unii utilizatori sunt nemulţumiţi că nu există originalitate pe paginile ce poartă numele „Sevil Shhaideh“.

Pe una dintre ele, un mesaj recent le transmite aşa, ca din partea lui Shhaideh: „Am petrecut cateva ore citind aproape toate mesajele private primite. Va multumesc pentru sustinere si va garantez ca vom rezolva, pas cu pas, fiecare lucru care conteaza pentru populatia acestei tari, fiindca doar impreuna vom putea duce aceasta tara la nivelul urmator!“. Alt mesaj anterior este: „21.12.2016 - O zi istorica! Zi in care Romania a optat pentru un nou inceput, intr-un mod diferit, cu fapte primand si lasand vorbele pentru a explica rezultatele ce vor urma sa vina“.

Naţionaliştii au reacţionat deja creând un eveniment intitulat „Nu Sevil Shhaideh! Nu vrem un musulman ca premier! Nu imigranţi“. Programat pentru seara de 21 decembrie, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, protestul a trecut neobservat.

Fostul preşedinte Traian Băsescu i-a adresat şi el un mesaj public, după ce a spus că nu o cunoaşte:

„Pentru Doamna Sevil Shhaideh

Doamnă, recunosc faptul că nu vă cunosc şi dacă, până astăzi, v-aş fi întîlnit pe stradă, n-aş fi ştiut cine sunteţi.

Imediat ce am aflat despre nominalizarea dumneavoastră, am sunat la Constanţa. Mi-am sunat finii tătari (eu le spun fini, ei îmi spun naşul dar şi unii, şi alţii, ştim că la căsătoria lor am fost martori), mi-am sunat cunoştinţe din comunitatea turco-tătară din Constanţa. Toţi au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastră.

Aveţi o reputaţie impecabilă.

De aceea, vă rog, nu acceptaţi nominalizarea. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine“.

Băsescu a revenit cu o menţiune. „Va explic: va iesi sifonata pentru ca nu are experienta politica, nu este parte a grupului cu autoritate in PSD, iar Dragnea isi va face toate jocurile in spatele si in numele doamnei“, a scris fostul preşedinte.

Cine este Sevil Shhaideh

Constănţeanca Sevil Shhaideh (52 ani) a fost succesoarea lui Liviu Dragnea ca ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. „Este un cetăţean român care are toate drepturile“, a subliniat Liviu Dragnea la conferinţa de presă în care a anunţat numele ei.

Sevil Shhaideh este primul ministru român de religie musulmană, născut în România. La depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, ea a ţinut mâna pe Coran, cartea sfântă a musulmanilor. Numele ei apare în dosarul Tel Drum instrumentat de DNA, în care un ofiţer DNA din Constanţa a fost arestat pentru că-i furniza informaţii clasificate lui Valentin Preda, secretarul de stat de la Ministerul Transporturi, alt „băiat bun“ al echipei Mazăre & Constantinescu. Ea mai este menţionată şi în dosarul elicopterului achiziţionat de Consiliul Judeţean Constanţa, prăbuşit în lacul Siutghiol la 15 decembrie 2014. Ca director al Direcţiei Generale de Proiecte ale CJC, Sevil Shhaideh semna documentele de implementare a proiectului „Equipment to save our lives“. Nicuşor Constantinescu a fost trimis în judecată în acest dosar.

Ea s-a afirmat în cariera administrativă cu numele primului ei soţ, Sumanariu, de profesie medic. Pe numele de fată Geambec, Sevil s-a născut la 4 decembrie 1964 la Constanţa, într-o familie de turco-tătari, Muezel (mama) şi Sadein (tatăl), din lumea teatrului. Mama lui Sevil este nepoata istoricului Kemal Karpat, consultantul pe probleme de Orient al administraţiei de la Washington. Sevil Shhaideh, în vârstă de 52 ani, este absolventă a Liceului Mircea cel Bătrân - promoţia 1983 şi a Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti - promoţia 1987.

Sevil Shhaideh este membră PSD Constanţa, din iunie 2015 - după cum a specificat Liviu Dragnea. Pesediştii de la malul mării sunt mândri că premierul a fost ales din rândul lor. „Sunt mândru că judeţul Constanţa dă premierul. Sevil este o profesionistă în tot ce înseamnă administraţie publică şi centrală. A demonstrat asta pe unde a fost - fie că a lucrat în absorbţie de fonduri europene, fie la un minister pe care l-a lăsat funcţional. Va face treabă foarte bună şi ca premier şi va aplica în mod concret programul PSD de guvernare 2017-2020“, a declarat Mircea Dobre, purtătorul de cuvânt al PSD Constanţa.

Dobre şi-a exprimat convingerea că preşedintele Klaus Iohannis o va desemna pe Shhaideh prim-ministru. „Eu sunt un simplu deputat PSD, nu ştiu cum va gândi preşedintele, dar cred că dacă a desemnat-o o dată ca ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, o va desemna şi ca premier. Motive să nu o numească în funcţie nu ar fi“, consideră purtătorul de cuvânt PSD Constanţa.

Fina lui Liviu Dragnea şi Nicuşor Constantinescu

Economista de origine turco-tătară este mai cunoscută în mediul public drept fina lui Liviu Dragnea şi a lui Nicuşor Constantinescu. Cei doi demnitari PSD sunt părinţii spirituali ai lui Sevil, care s-a măritat în 2011 cu un sirian, Akram Shhaideh.

În tradiţia musulmană, la căsătoria religioasă oficiată de un imam (preot musulman), mirii au doi martori, ambii bărbaţi, care au legături de sânge - unul cu mirele, unul cu mireasa. Este obligatoriu ca tatăl spiritual (sau „vechil baba“, cum i se spune) să fie de religie musulmană. Cei de altă religie - creştină, mozaică etc - care doresc să intre în familia proaspetei familii au posibilitatea de a fi naşi, aşa cum se obişnuieşte la români. Şi tot ca la români, părinţii spirituali aleşi de miri au rolul major în serbarea populară a nunţii. Obiceiul este foarte întâlnit în Dobrogea, acolo unde etniile trăiesc laolaltă, iar familiile mixte sunt numeroase. Surse oficiale au confirmat pentru „Adevărul“ faptul că Sevil şi Akram Shhadeih au fost cununaţi astfel - nu religios - de perechile de naşi Dragnea (Liviu şi Bombonica) şi Constantinescu (Nicuşor şi Codruţa).

Onoarea - şi excepţia totodată - a fost acceptată de familia tradiţionalistă a mirelui din Siria, date fiind relaţiile strânse dintre naşi şi fini. Arabii s-au asigurat însă că restul cutumelor musulmane sunt îndeplinite ca la carte. Familia Shhaideh a ţinut ca mireasa Sevil să fie de aceeaşi credinţă cu fiul lor. Sevil Shhaideh a revenit aşadar la tradiţia religioasă, după prima căsătorie cu medicul român.

Actualul ei soţ, Akram Shhaideh, este născut în Damasc, capitala Siriei. Cu o diplomă în Agricultură obţinută în 1984 la Universitatea Tishreen din Siria, cu o carieră de succes în administraţia siriană şi cu două doctorate obţinute în 2010, în Dezvoltare rurală şi în Management de resurse naturale, la Universitatea Bucureşti, Akram Shhaideh era plătit până nu demult din 3 surse: Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa (regie subordonată Consiliul Judeţean Constanţa, forul condus de Nicuşor Constantinescu, unde Akram era angajat şi retribuit cu un venit anual de 41.536 lei), Universitatea Ovidius din Constanţa (profesor, 3.608 lei) şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (consilier la cabinetul secretarului de stat, 4.120 lei).

Sevil Shhaideh este încă activă în Guvernul României, în calitate de consilier la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), for pe care l-a condus ca secretar de stat şi ulterior ca ministru (succesor al lui Liviu Dragnea, devenit vicepremier) în Cabinetul Ponta. Soţul ei, sirianul Akram Shhaideh, este angajat la două regii de stat: RAJDP şi RAJA, după ce a fost şi el consilier la MDRAP.

În noua sa declaraţie de avere şi de interese, depusă la 21 noiembrie 2016, Sevil Shhaideh menţionează că este acţionară la firma portuară Coremar din Constanţa (cu un cupon gratuit) şi la Rosyr International SRL, radiată din aprilie 2016. Ea este vicepreşedinte în Asociaţia Dispeceratul Civic din Bucureşti şi este proprietara din 1994 a unui apartament de 47 metri pătraţi în Constanţa, de pe vremea când o chema Sumanariu, după primul soţ.

Actualul ei soţ Akram Shhaideh deţine trei apartamente (dintre care unul în construcţie) în ţara sa, Siria. Imobilele cu suprafeţe între 93 şi 180 metri pătraţi sunt deţinute în proporţie de 50-100% de el, fiind dobândite în perioada 1993-2013. Sevil Shhaideh nu are drept de proprietate, după cum specifică în declaraţie, asupra apartamentelor din Siria, deoarece soţul ei are proprietate exclusivă, conform legislaţiei siriene.

Viitorul prim-ministru al României are trei conturi bancare, toate deschise în 2011. Unul are sold zero, iar celelalte două cumulează soldul de 600.000 lei. Are un împrumut acordat în nume personal de 20.000 euro şi a avut un credit de 60.000 lei, contractat în 2012, care are scadenţa în noiembrie 2017. Ca venituri a avut anual circa 200.000 lei, din posturile de secretar de stat, ministru şi membru în consiliul Eximbank. Soţul ei este salariat la două societăţi de stat din Constanţa, RAJDP şi RAJA, având un venit de 36.000 lei pe an. Postul de la RAJA este nou, deoarece anterior sirianul Akram Shhaideh lucrase, de asemenea, consilier la ministerul condus de soţia sa.

