Centrala Nucleară de la Cernavodă, un obiectiv strategic păzit ani de zile de o firmă neautorizată: detalii dintr-un dosar cu prejudicii de milioane de euro

Un proces aflat pe rolul Tribunalului Constanţa are în vedere atribuirea şi derularea, în perioada decembrie 2007-mai 2014, de către Nuclearelectrica, prin sucursala CNE Cernavodă, a două contracte şi a două cesiuni de contracte, având ca obiect servicii specifice de protecţie fizică şi monitorizare a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, toate cu societăţi de pază controlate de către aceeaşi persoană, omul de afaceri Victor Dărămuş. Procurorii susţin că aceste contracte (încheiate cu Davy Security SRL, Davy Protect&Security SRL şi Davi Protect COM) ar fi fost încheiate ilegal, rezultând un prejudiciu de peste 3,4 milioane de euro.



Procurorii DNA, Serviciul Teritorial Constanţa, i-au trimis în judecată sub acuzaţia de abuz în serviciu şi conflict de interese pe: Ionel Bucur (director CNE, la data comiterii faptelor), Elena Negulici (fost director economic) şi Ionel Encică (fost membru al comisiei de evaluare a ofertelor). De asemenea, Mădălina Olteanu (fost director economic) şi Laurenţiu Nicola (membru comisie de evaluare), au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu, tot în acest dosar. Alături de ei, este trimis în judecată şi Victor Dărămuş, om de afaceri, pentru complicitate la abuz în serviciu. Conform oficialilor Nuclearelectrica, toţi angajaţii CNE implicaţi în acest dosar au demisionat din funcţiile de conducere, dar au rămas în continuare angajaţi ai instituţiei de stat.



Paza centralei, doar cu autorizaţie ORNISS



În cazul prestării externalizate a serviciilor de pază, protecţie fizică şi monitorizare a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, arată procurorii în rechizitoriu, contractele sunt clasificate „secret de stat“ de nivel „secret“, întrucât prin acele contracte se gestionează planul de pază al Centralei Nuclearoelectrice care este calificat secret de stat şi agenţii de pază au acces la prevederile planului de pază şi protecţie fizică al CNE Cernavodă Unităţile 1 şi 2.



„Conform prevederilor legale, activitatea de protecţie fizică a centralei nu poate fi asigurată decât de către o societate care solicită, obţine şi deţine în mod legal autorizaţie de securitate industrială emisă de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat - ORNISS (ASI), necesară pe parcursul negocierii contractului şi certificat de securitate industrială ORNISS (CSI), necesar pe parcursul derulării contractului, la care se adaugă autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi nucleare CNCAN şi certificatul de acceptare CNCAN pentru fiecare contract (obţinut în prealabil acordării contractului)“, spun anchetatorii.



În anul 2018, când s-a încheiat contractul, firma SC Davy Security SRL nu avea autorizaţie eliberată de ORNISS, în lipsa căreia părţilor le era interzisă însăşi participarea la negocierea contractului clasificat. Mai mult, firma avea datorii la bugetul de stat, fapt care o împiedica să fie eligibilă, dar şi să obţină autorizaţie ORNISS. În replică, persoanele din conducerea CNE ar fi susţinut, spun procurorii, că era necesară atribuirea contractului către SC Davy Security SRL „pentru reducerea riscului de scurgere informaţii clasificate prin eventuale analize de detaliu cu alţi potenţiali prestatori şi pentru asigurarea continuităţii în desfăşurarea activităţii de protecţie fizică şi monitorizare cu personal deja familiarizat cu procedurile, exigenţele şi specificul prestării serviciului la o centrală nucleară“. Aceeaşi firmă a păzit Centrala şi înainte de 2008, dar investigaţia DNA nu a cuprins şi această perioadă deoarece faptele s-au prescris.



În decembrie 2009, ORNISS a notificat SC Davy Security privind remedierea deficienţelor şi iniţierea procedurii de obţinere a certificatului de securitate industrială, certificat care i-ar fi permis să participe la negocierea de contracte de paza a unor obiective speciale. Mai mult, în iunie 2010, ORNISS a comunicat Nuclearelectrica faptul că orice contract prin care sunt gestionate informaţii secrete de stat devine contract clasificat şi trebuie să se supună normelor de autorizare/certificare de securitate industrială.



„Este o complicitate la abuz în serviciu aiurea“



Victor Drămuş, omul de afaceri acuzat de complicitate la abuz în serviciu, a declarat pentru „Adevărul“ că tot procesul „este ceva urât şi fără nici un Dumnezeu. Nu aş vrea să fac comentarii. Este procesul pe rol. Este ceva ce nu-şi doreşte nimeni. Să vedem ce hotărăşte instanţa. Este o complicitate la abuz în serviciu aiurea din toate punctele de vedere“.



Jurnaliştii „Adevărul“ au încercat să ia legătura şi cu fostul director al CNE, Ionel Bucur, prin intermediul, departamentului de comunicare al Nuclearelectrica, dar până la închiderea ediţiei telefonul acestuia a fost închis.



Preţuri supraevaluate



Tot din rechizitoriul procurorilor reiese că în perioada 2008-2015 CNE a plătit firmei SC Davy Security pentru servicii de pază mai mult decât plăteşte instituţia la ora actuală firmei Civitas PSG din Craiova. Astfel, centrala a ajuns să plătească 16,71 lei/oră şi 23,93 lei/oră pentru ore suplimentare în perioada respectivă, faţă de 14,71 lei/oră şi 18,54 lei/oră pentru ore suplimentare cât, plăteşte acum. Nuclearelectrica s-a constituit parte civilă în dosarul penal pentru recuperarea prejudiciului de peste 3,4 milioane de euro care ar fi rezultat din încheierea acestor contracte.



Pază la domiciliu



În perioada anchetei, oamenii legii au descoperit că Ionel Bucur, Elena Negulici şi Ionel Encică ar fi beneficiat din partea CNE şi de servicii de pază la locuinţele pe care le aveau în proprietate în oraşul Constanţa. Totul se petrecea sub pretextul amenajării şi pazei obiectivului „Complex de locuinţe şi birouri Constanţa“, un bloc în care cei trei cumpăraseră apartamente. Imobilul fusese ridicat de centrală, iar în anul 2010 apartamentele au fost vândute către angajaţi. Pentru acest aspect, cei trei sunt acuzaţi de abuz în serviciu.

