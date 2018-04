Cât te costă un sejur pe litoralul românesc dacă-ţi faci singur rezervarea. Diferenţe mari de preţ între staţiunile din nord şi cele din sud

Mamaia rămâne şi în 2018 destinaţia cu preţurile cele mai mari la cazare pe timpul sezonului estival. Desigur, aici este şi oferta cea mai mare de cluburi care-i atrage pe turiştii dispuşi să scoată mai mulţi bani din buzunare pentru distracţie şi plajă.



Preţurile încep să scadă pe măsură ce mergem spre sudul litoralului, spre staţiunile Venus sau Saturn, dar nu trebuie să ignorăm nici Eforie Sud. Desigur, un preţ mai mic înseamnă şi condiţii mai modeste la cazare.



Dacă alegem să ne facem singuri rezervările, o săptămână la mare, în luna august, pentru un cuplu poate costa începând cu 2.000 de lei doar cazarea la un hotel de două stele din staţiunea Mamaia. Desigur, cele mai multe oferte, conform booking.com, sunt cuprinse între 2.000 şi 3.000 de lei, dar nu lipsesc hotelurile de lux unde preţurile trec de 2.000 de euro.



De exemplu, 6 nopţi de cazare la Hotel Agapi (3 stele) din Mamaia, cu mic dejun inclus, costă 2.979 de lei, la Hotel Ambasador (4 stele), în regim all inclusive, costă 5.175 de lei, Hotel Apollo-2.229 de lei, Arena Regia Hotels&SPA-5.072 de lei cu mic dejun inclus, Hotel Del Mar-4.358 lei cu mic dejun, Albatros-2.452 lei. Rezervările trebuie făcute din timp deoarece unele hoteluri anunţă că nu mai au camere libere pentru luna august.



Căutând printre zecile de oferte, am găsit şi unele în care sejurul de 6 nopţi în luna august te costă sub 2.000 de lei. De exemplu, la Hostel Casino Nord din Mamaia trebuie să plăteşti pentru această perioadă 1.278 de lei, iar la Hotel Olt-1.035 lei



Dacă apelaţi la ideea unei rezervări on line, sfatul specialiştilor este să citiţi comentariile postate de ceilalţi clienţi ai hotelului, să aflaţi gradul lor de satisfacţie şi principalele probleme pe care le-au avut. Aşadar, informaţi-vă înainte să faceţi o rezervare.



Pentru aceeaşi perioadă, 6 nopţi de cazare în luna august, în staţiunea Eforie Nord, cele mai multe oferte sunt cuprinse între 1.000 şi 2.000 de lei. Preţurile diferă în funcţie de poziţia locaţiei, multe din ofertele de cazare fiind la vile şi pensiuni, micul dejun şi alte facilităţi.



La câţiva kilometri, în staţiunea Eforie Sud, puteţi găsi cazare la pensiuni, iar pentru 6 nopţi de cazare scoateţi din buzunar între 950 şi 1.400 de lei.



O staţiune foarte căutată de tineri este Costineştiul. Aici, o cameră dublă, se poate rezerva pentru un sejur de 6 nopţi cu sume cuprinse între 1.000 şi 1.500 de lei. Cele mai multe oferte sunt la vile şi nu includ micul dejun.



Preţul de cazare creşte dacă vreţi o rezervare la un hotel în staţiunea Neptun. Aici, media ofertelor pentru un sejur în august este de 2.000 de lei pentru 6 nopţi. Desigur, puteţi căuta cazare şi la numeroasele vile construite în ultimii ani care oferă condiţii de lux dar care costă mai mult, spre 3.000 de lei.



Tarifele scad din nou în celelalte două staţiuni, Venus şi Jupiter, unde media pentru 6 nopţi este între 1.000 şi 1.500 de lei. Apropierea de Mangalia îi face pe mulţi turişti să apeleze la varianta închirierii unor garsoniere sau apartamente din oraş.



Pentru Vama Veche, pe booking.com găsiţi câteva vile care au locuri libere în luna august. Aici, un sejur de 6 nopţi costă între 1.300 şi 1.800 de lei în funcţie de facilităţile pe care le oferă gazda.



Acestea sunt câteva preţuri medii ale ofertelor de cazare de pe litoralul romanesc pentru vara 2018. Ele pot suferi modificări în funcţie de numărul solicitărilor sau de politica de marketing al fiecărui agent comercial.

