Burse de la Centrala Nucleară pentru studenţii de la Politehnică

SN Nuclearlectrica SA (SNN) a semnat o convenţie cu Universitatea Politehnica Bucureşti pentru acordarea unui număr de 25 de burse pentru studenţii din anii III şi IV de facultate, diferite specializări. Fiecare bursă este în cuantum de 2.000 lei/luna şi va fi acordată în anii universitari 2018-2019 şi respectiv 2019-2020.

„Selecţia facultăţilor din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti a fost realizată în bază necesităţilor SNN/CNE Cernavodă de recrutare, retenţie şi formare de specialişti atât pentru activititatile curente de operare şi producţie ale companiei, pe termen mediu şi lung, cât şi pentru proiectele majore de investiţii, pe termen foarte lung: proiectul retehnologizării Unităţii 1 şi proiectul Unităţilor 3 şi 4. SNN îşi propune o rată de retenţie de 80% a bursierilor“, transmite SNN.

Astfel în funcţie de necesităţile estimate, SNN va acorda cele 25 de burse:

• Facultatea de Inginerie Electrică, specializarea Inginerie electrică - 3 burse;

• Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, specializarea Inginerie mecanică - 6 burse;

• Facultatea de Energetică, specializările Inginerie energetică, Energetică şi tehnologii nucleare, Ingineria sistemelor electroenergetice - 12 burse;

• Facultatea de Automatică şi Calculatoare, specializările Ingineria sistemelor şi Calculatoare şi tehnologia informaţiei - 4 burse.

„Parteneriatul cu mediul economic reprezintă o prioritate în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, fiind definitoriu în pregătirea practică a studenţilor noştri, contribuind astfel la dezvoltarea competenţelor profesionale necesare unor cariere de succes. Atragerea şi implicarea mediului economic şi de afaceri în procesul educaţional, în special în cel ingineresc, contribuie la realizarea cerinţelor actuale legate de inovare, de progres, de schimbare a culturii afacerilor, ca şi de întărirea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. Aceste parteneriate pot fi valorificate totodată şi prin implicarea directă a specialiştilor din mediul economic în procesul didactic.

Bursele private oferite studenţilor de către companii şi societăţi comerciale reprezintă o componentă importantă a acestor parteneriate, alături de stagiile de pregătire practică. Evident, aceste burse oferă un stimul suplimentar pentru studenţii cu performanţe în procesul educaţional şi perspective reale de angajare după finalizarea studiilor“, declară prof. dr. ing. Horia Necula, decanul Facultăţii de Energetică, Universitatea Politehnică din Bucureşti.

„Acordarea acestor burse este un prim pas concret de implicare activa a companiei in selectarea si recrutarea studentilor foarte bine pregatiti. Este parte a strategiei de resurse umane readaptata recent, iar obiectivul vizeaza formarea unei generatii de specialisti, asigurarea competentelor necesare si mai a ales a continuitatii acestor competente in operare, productie si domeniile suport. Dincolo de motivare si eforturile de retentie a specialistilor pe care compania le face constant, identificarea si cresterea unei noi generatii este in sine garantia performatei industriei nucleare. Vom continua sa ne implicam activ, sa cooperam cu institutiile de invatamant superior si sa extindem direct proportional cu nevoile noastre acest sistem de atragere si recrutare“, precizează Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica.

