A murit maestrul Dumitru Lupu, iniţiatorul festivalului „Mamaia copiilor“

Astăzi, 22 iulie 2017, maestrul Dumitru Lupu a murit, chiar de ziua soţiei sale, artista Ileana Şipoteanu. Împreună au o fată, Dumitrana.

Anunţul a fost dat de Ileana Şipoteanu pe pagina sa de Facebook

Dumitru Lupu s-a născut la 25 mai 1952 în Giurgiu, având ca părinţi pe Gheorghe şi Marioara Lupu. A absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, secţa Canto.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR) şi al Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF).

A fost prof. univ. dr. la Universitatea Ovidius din Constanţa din anul 2014. A fost dirijor al orchestrei teatrului Al. Davila din Piteşti între anii 1982-1990, şi al teatrului Fantasio din Constanţa între anii 1990-2004.

Dumitru Lupu a iniţiat festivalul "Mamaia copiilor".

Discografie

Ileana Şipoteanu (CÂNTECE CREŞTINE, CE MULT TE-AM IUBIT, S-O LUĂM DE LA-NCEPUT, IUBIRE TRĂDATĂ, REFRENE DE IUBIRE)

Dumitru Lupu (VOCILE LOR)

Alexandru Jula (IUBIRE TÂRZIE, CÂNTAŢI CU BUNICU’)

Dumitrana Teodora Lupu (DUMITRANA, CE MULT ÎMI PLACE…MUZICA!,CORNULEŢ CU LAPTE)

THE BEST ROMANIAN MUSIC COLLECTION (2006)

„80 DE ANI DE MUZICĂ ÎN 80 DE ANI DE RADIO” (2008)

ANOTIMPUL ŞLAGĂRELOR (Electrecord 2007-volumul 1)

ANOTIMPUL ŞLAGĂRELOR (Electrecord 2008-volumul 2)

CÂNTECE DE AUR(Roton 2008-volumul2)

CÂNTECE DE AUR(Roton 2009-volumul3)

THE BEST OF DUMITRU LUPU (2009 Ovomusic-revista „Felicia”)

TOATE FLORILE DIN LUME (2009-Electrecord-Jurnalul Naţional)

Participări pe albumele interpreţilor :Viorela Filip, Gabriel Dorobanţu, Alexandru Jula, Paul Surugiu (Fuego), Ovidiu Komornyk.

Albume copii (CD, casetă audio) etc.

Şlagăre

Hai vino iar în gara noastră mică (text:Florin Pretorian, interpret: Gabriel Dorobanţu)

Ce mult te-am iubit (text:Mala Bărbulescu, interpretă: Ileana Şipoteanu)

Mă-ntorc la tine mare albastră (text:Viorela Filip, interpret: Daniel Iordăchioaie)

Romantică femeie (text: Elena Raileanu, interpretă: Ileana Şipoteanu)