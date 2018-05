A început cel mai mare exerciţiu militar NATO în Marea Neagră. „Rusia are deja o rutină să monitorizeze activităţile care se desfăşoară aici”

Exerciţiul militar multinaţional, „SEA SHIELD 18”, se va desfăşura în perioada 4-11 mai pe Marea Neagră, fiind organizat şi coordonat de Forţele Navale Române. În total, vor participa 21 de nave militare, 10 aeronave de luptă şi un submarin.



Peste 2.300 de militari americani, britanici, bulgari, greci, români, spanioli şi turci vor pune în aplicare proceduri standard NATO de luptă împotriva ameninţărilor asimetrice, aeriene, submarine şi maritime, conform unui scenariu bazat pe o situaţie geopolitică fictivă. Alături de aceste ţări va participa la exerciţiile militare şi Ucraina în calitate de observator.



Viceamiralul Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale Române, a declarat vineri, 4 mai, în cadrul unei conferinţe prilejuite de deschiderea oficială a exerciţiului, că acesta face parte din calendarul NATO, iar activităţile de planificare au început încă de anul trecut.



„Este o bună ocazie pentru a demonstra încă o dată nivelul de pregătire al Forţelor Navale şi de a câştiga încrederea aliaţilor, de a ne ridica nivelul de interoperabilitate împreună cu celelalte forţe participante. Este un exerciţiu deschis atât ţărilor membre NATO, cât şi ţărilor partenere, de aceea salutăm şi prezenţa Ucrainei. Putem spune că la acest exerciţiu am atins nivelul de interoperabilitate la standardele NATO pentru forţele şi mijloacele pe care acum le avem la dispoziţie”, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale.





Cum priveşte Rusia astfel de exerciţii



„Ca oricare alt exerciţiu pe care noi îl desfăşurăm în cooperare cu partenerii strategici sau NATO, Federaţia Rusă are deja o rutină în care monitorizează activităţile ce se desfăşoară aici. Este foarte adevărat, prezenţa lor este de aşteptat, în acelaşi timp putem spune că nu au fost acţiuni provocatoare, ci au fost acţiuni de monitorizare şi supraveghere a activităţilor pe care le desfăşurăm.



În acelaşi timp, exerciţiile pe care noi le desfăşurăm sunt perfect legitime, ele sunt notificate, toată lumea ştie data, perioada şi participanţii acestor exerciţii majore. Marea Neagră este o mare liberă, deschisă tuturor celor care au interese economice sau pot intra în bazinul ei, bineînţeles, respectând convenţia de la Montreax pentru navele militare”, a spus viceamiralul Alexandru Mîrşu.



Prezent la conferinţă, comandorul britanic Mike Utley, comandantul Grupului maritim NATO Doi (SNMG2), a declarat că „se întâmplă o sumedenie de lucruri în această parte a lumii, în spaţiul Mării Negre. Este mai evidentă ca niciodată importanţa NATO, importanţa ca forţele militare să opereze împreună şi toate acestea se bazează pe antrenamente, antrenamente de bună calitate care să îmbine aerul cu apa, astfel încât să fim tot timpul pregătiţi la standarde înalte, să reacţionăm în toate ţările membre NATO care ar putea fi încercate”.



Comandorul britanic a spus, legat de ceea ce ar putea face Rusia în această perioadă, că „toată lumea are permisiunea să călătorească pe toate mările, iar motivul pentru care forţele NATO există este de a asigura libertatea de navigaţie pe toate mările şi oceanele. Ar fi ipocrit din partea noastră să spunem că Rusia nu are permisiunea să navigheze în Marea Neagră. Secretul este să fim profesionişti unii cu ceilalţi, să respectăm legile internaţionale. Şi dacă lucrul acesta se întâmplă nu vor fi nici un fel de probleme.”

Exerciţiu antisubmarin



Comandorul Cornel Cojocaru, şeful de Stat Major al Comandamentului Flotei şi directorul exerciţiului „SEA SHIELD 18”, a spus că „este un exerciţiu, în principal, antisubmarin, dar noi vom exersa toate procedurile: lupta la suprafaţă, lupta antiaeriană, apărarea apropiată a navelor, dragaj, salvare pe mare. Ceea ce urmărim noi este să gândim la fel, să acţionăm la fel, să ne antrenăm aşa cum luptăm.”



Forţele Navale Române participă la acest exerciţiu cu două fregate, două corvete, două nave purtătoare de rachete, două dragoare maritime, două detaşamente mobile de lansare rachete, nave auxiliare şi scafandri de luptă, Forţele Aeriene Române asigură secvenţele de luptă împotriva ameninţărilor aeriene cu trei aparate de zbor MiG 21 Lancer şi, în premieră, Forţele Terestre Române participă cu un detaşament de infanterişti de la Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”.



Turcia participă cu un submarin, o fregată, o navă de patrulare, un avion de cercetare MPA P 235, Bulgaria cu corveta BGS Bodri, SUA cu un avion de patrulare MPA P 8 Orion, Marea Britanie participă cu trei aeronave Typhoon, iar Grecia cu ofiţeri de stat major. Totodată, Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) este reprezentat de către Gruparea navală permanentă SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), care desfăşoară activităţi în Marea Neagră, în perioada 1 - 21 mai, şi este alcătuită din distrugătorul britanic HMS Duncan, fregata bulgărească BGS Drazki, fregata spaniolă SPS Victoria şi fregata românească „Regele Ferdinand”.

