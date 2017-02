Ziua #22 de proteste la Cluj: „Azi sărbătorim în Piaţa Unirii”

UPDATE 20.15 Cei circa 100 de protestatari au cântat Imnul Naţional. Apoi au început să scandeze: „Demisia!”, „Rezistăm, nu capitulăm”, „Jos, Guvernul!”. „Aici vom fi zi de zi!”.

UPDATE 19.51 Circa 50 de protestatari se află în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca.

Protestul de marţi seara începe la ora 20.00, fiind vorba despre o zi specială. „Azi sărbătorim în Piaţa Unirii” – se arată pe pagina de Facebook a manifestaţiei.

„OUG 13 a fost, azi, respinsă în Parlament. OUG 14 a fost adoptată. Este prima victorie importantă a protestelor, după mai bine de o lună de la începerea lor.

Am arătat că suntem puternici. Am arătat că ştim să reacţionăm atunci când Puterea face abuzuri. Am arătat că suntem mulţi. Am arătat că vrem şi suntem dispuşi să ne susţinem cauza, în ciuda gerului, a programului încărcat al fiecăruia dintre noi, a tupeului politicienilor.

Astăzi, merităm să sărbătorim prima noastră victorie! De mâine, vom continua să #rezistăm!”, arată organizatorii.