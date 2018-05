VIDEO Profesor american de Jurnalism, PHC al UBB: „Există două Românii, una a societăţii civile democratice şi alta care e cotropită de o elită politică coruptă”

„Societatea civilă emergentă şi cu grupuri mici din mass media şi jurnalişti independenţi sunt cheia viitorului liberal şi democratic al acestei ţări. De aceea, democraţiile din Vest nu ar trebui să renunţe niciodată la România şi Uniunea Europeană şi instituţiile acesteia să continue să sprijine România”, a susţinut profesorul Peter Gross, care predă la Şcoala de Jurnalism şi Media Electronică a Universităţii din Tennesse, Knoxville, în cadrul ceremoniei prin care i s-a conferit titlu de Profesir Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai (UBB).

Titlul a fost acordat în urma propunerii formulate de reprezentanţii Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării pentru contribuţia la organizarea şi dezvoltarea învăţământului jurnalistic în România, la internaţionalizarea studiilor de jurnalism la Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi pentru cultivarea constantă a relaţiilor cu universitatea.

Specialist în sistemele media din Europa de Est

Laudatio a fost prezentată de prof. univ. dr. Elena Abrudan, director al Departamentului de Jurnalism din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

„Timişorean de origine, profesorul american Peter Gross este jurnalist şi profesor de jurnalism, specialist în comunicare şi analist al sistemelor mass media din fostele ţări comuniste. Domnia sa a fost director al Şcolii de Jurnalism şi Media Electronic din cadrul Universităţii din Tennesse din 2006 până în 2016. A fost, de asemenea, profesor la Gaylord College of Journalism and Mass Communication, University of Oklahhoma. Specializarea sa este comunicarea internaţională, punând accentul pe sistemele media din Europa de Est”, a susţinut Abrudan.

Este autorul câtorva dintre primele cărţi de analiză a jurnalismului românesc de după 1989: „Mass Media in Revolution and National Developement: The Romanian Laboratory” (1996), „Colosul cu picioare de lut”(1999), „Mass media şi democraţia în ţările Europei de Est (2004)” sau „Întoarcerea în laboratorul românesc: Mass media după 1989” (2015).

„Paginile profesorului Peter Gross demonstrează o înţelegerea profundă a mecanismelor intime ale democraţiei, aflate în strânsă legătură cu existenţa unei prese profesioniste şi libere, care are datoria şi rolul de a susţine democraţia dintr-un stat. <<Dacă eliminăm presa liberă şi profesionistă, întregul edificiu al democraţiei se năruieşte>>, spunea profesorul Gross într-un interviu pentru „Sinteza” în 2017”. În acelaşi sens, domnia sa a accentuat importanţa responsabilităţii sociale ca scop ultim al jurnalismului, marcând importanţa readoptării unor standarde profesionale”, a mai precizat directorul Departamentului de Jurnalism din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Profesorul Gross a avut o contribuţie semnificativă la dezvoltarea învăţământului jurnalistic în România după 1989. „Domnia sa a întreţinut o relaţie strânsă şi de durată cu Departamentul de Jurnalism din cadrul UBB, precum şi cu cele mai importante şcoli de Jurnalism din România. Prin activitatea sa, a sprijinit consolidarea programelor educaţionale la nivel de licenţă şi dezvoltarea unor programe noi la nivel master în limbi de circulaţie internaţională (...) Fiind deopotrivă vorbitor de limba română şi engleză, profesorul Peter Gross a predat cursuri şi pentru studenţii de a linia română la nivel licenţă şi master, a susţinut prelegeri şi workshopuri în cadrul conferinţelor şi simpozioanelor organizate de către Departamentul de Jurnalism. Cărţile scrise de domnia sa fac parte din bibliografia obligatorie a studenţilor de la Jurnalism”, a mai spus Abrudan.

Mass media din Est, mai puţin profesioniste şi mai corupte

„În general, mass-media în ţările foste comuniste, şi inclusiv România, au rămas mai puţin profesioniste decât în Vest, dar mult mai corupte, mai coruptibile, subordonate puterii politice şi economice, funcţionând în climate socio-politice şi culturale corupte. Un mic segment al media a reuşit să îndeplinească standardele occidentale, în ciuda atmosferei generale şi a presiunii din partea elitei politice. Aceste puţin instituţii media au jucat, de asemenea, rolul de <<câini de pază>> atât de necesar pentru creşterea şi susţinerea societăţii civilă”, a susţinut profesorul Peter Gross în discursul său.

Criza morală a societăţii

Profesorul american susţine că această situaţie este cauzată de criza morală a societăţii: „Până în prezent, democraţia în România şi profesionalizarea mass-media nu au satisfăcut exigenţele indigene şi nici pe cele străine, fiindcă ambele instituţii nu şi-au asumat responsabilitatea necesară. Nu se poate da vina doar pe restricţiile ideologice din comunism, ci mai degrabă pe criza etică persistentă. Stimulată de cultura şi cultura politică iliberală, criza morală victimizează procesul de democratizarea şi de profesionalizare a mass-media.”

Cele două Românii

Profesorul Gross susţine că sunt două Românii: „Există o Românie a societăţii civile democratică, care militează pentru transparenţă în guvern, pentru instituţii ale statului dedicate cetăţenilor şi care doresc o conducere politică luminată, capabilă să instituţie transparenţă şi responsabilitate la guvernare. Această Românie are de partea ei câteva mass media şi jurnalişti care ăşi asumă misiunea, respectă etica profesiei şi se străduiesc să-şi informeze publicul.

Cealaltă Românie este cotropită de o elită politică coruptă, care guvernează în nume propriu, capturând statul pe care îl controlează, fără a fi responsabilă faţă de cetăţeni. Mass-media şi jurnaliştii controlaţi de această elită coruptă nu au permisiunea şi nu doresc să respecte standardele profesionale şi etica, ci servesc ca propagandişti şi instrumente politice pentru a produce confuzie, pentru a dezinforma publicul, iar această conduită se opune societăţii civile şi democratizării.”

Viitorul României

Noul profesor DHC al UBB mai susţine: „Controversa din jurul mass mediei şi jurnalismului e prezentă în toate ţările centrale şi est europene- manipularea, controlul şi corupţia; presiunea constantă din partea statului, a guvernelor, a partidelor, politicienior şi a companiilor sunt dovadă a importanţei mass-media în fiecare ţară şi la nivel internaţiona.

Aşadar, eşecul general al mass mediei din România de a aduce contribuţii importante democratizare şi la schimbarea jocului nu e surprinzător. Presa e expresia sistemelor politico-economice care, la rândul lor, sunt copii culturii şi ai culturii politice a căror transformare este infinit mai lentă decât la tranziţia”

Concluzia profesorului este: „societatea civilă emergentă şi cu grupuri mici din mass media şi jurnalişti independenţi sunt cheia viitorului liberal şi democratic al acestei ţări. De aceea, democraţiile din Vest nu ar trebui să renunţe niciodată la România şi Uniunea Europeană şi instituţiile acesteia să continue să sprijine România.”