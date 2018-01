VIDEO Mărturia cutremurătoare a românului care şi-a vândut un rinichi pe 7.500 de dolari. Cazul de trafic de organe a fost muşamalizat de autorităţi

Deputatul clujean Emanuel Ungureanu a postat pe pagina sa de Facebook convorbirea pe care a auvt-o cu Iulian Iacob, un braşovean care şi-a vândut un rinichi pentru 7.500 de dolari unui bărbat din Azerbaijan. El spune că detaliile „afacerii” au fost stabilite cu juristul de atunci al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR), Emil Sabo. Bărbatul povesteşte că a fost operat de medicul Mihai Lucan, însă în loc să primească suma promisă – 7.500 de dolari- a obţinut doar 2.500 de dolari. I s-a spus să găsească un alt donator pentru a-şi primi restul de bani, plus un bonus de 1.000 de dolari. Iulian Iacob s-a autodenunţat în luna martie a anului 2005 dar justiţia din România acelor ani a muşamalizat această uriaşă afacere de corupţie.

Cazul Iacob

La începutul anului 2005, braşoveanul Iulian Iacob s-a autodenunţat la Parchetul General, declarând că este traficant de organe. Birourile de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog ale Poliţiei din judeţele Braşov şi Cluj au declanşat cercetările simultan, sub coordonarea Parchetului Cluj. Procurorii nu l-au găsit vinovat de nimic pe Lucan. Braşoveanul a declarat că Emil Sabo, care se recomanda jurist al Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj, i-a promis 7.500 de dolari pentru un rinichi, care apoi a fost transplantat de către medicul Mihai Lucan unui străin.

„Braşoveanul (Iulian Iacob-nr) povesteşte că, la scurt timp după internare, Sabău i-a făcut o vizită în salon. Erau numai ei doi. Juristul i-a dat să scrie o declaraţie prin care afirma că donează în scop ştiinţific şi că nu are pretenţii materiale. A fost asigurat că astfel de acte sunt necesare pentru a feri clinica de eventuale probleme, dar că nu are nicio legătură cu ceea ce au discutat ei. La finalul operaţiei îşi va primi banii fără nici un fel de probleme.

Mai târziu, în salonul lui Iulian a intrat şi profesorul Lucan: „După o oră şi ceva, a intrat şi profesorul Lucan la mine în salon. Printre discuţiile pe care le-am avut atunci în salon cu domnul profesor, îmi zice: „Soldăţelule, eşti mulţumit de preţul (7.500 de dolari-nr) pe care l-ai discutat cu Sabău?” M-a luat aşa repede şi eu am răspuns: „Da, domnule profesor, cum sa nu”. A fost singura discuţie în care m-a întrebat dacă sunt de acord cu preţul. Dar nu cât, în ce fel se face plata, cum, nu am intrat în amănunte cu el. Dacă am văzut că şi profesorul ştie de treaba asta, mi-am zis ca totul e OK”, se arată în articol Jurnalul Naţional „Trafic de rinichi dirijat de „halatele albe”

Reacţia lui Lucan