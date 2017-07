Viceprimarul Clujului, despre marşul gay: „Este suficientă o manifestaţie. Sunt şi alte oraşe în care îşi pot desfăşura activitatea“

„Este suficientă o manifestaţie. Dânşii au spus ce au avut de spus. Şi-au exprimat punctul de vedere. Sunt şi alte oraşe în care îşi pot desfăşura activitatea", a spus viceprimarul Dan Tarcea marţi dimineaţa la Realitatea FM, conform Ziua de Cluj

Întrebat dacă expresia „este suficientă o manifestaţie" se referă la o perioadă de un an sau la mai mult, viceprimarul a evitat să ofere un răspuns. Dan Tarcea a recunoscut că organizatorii manifestaţiei LGBT au mai cerut autorizaţii şi în trecut, dar au fost refuzaţi pentru că s-au suprapus cu alte evenimente.

Precizare Dan Tarcea: „este o opinie personală” „Este adevărat, asta am declarat, dar este o părere personală şi nu implică instituţia Primăriei, pentru că aceasta nu este condusă doar de Dan Tarcea. Clujul a dat dovadă că este un oraş cosmopolit şi tolerant pentru că a aprobat legal cele două manifestaţii, dar cred că sunt şi alte oraşe unde comunităţile acestea poate să facă marşuri, repet, este o opinie personală. În condiţiile în care vor fi alte solicitări la Primărie pentru organizarea de marşuri acestea se vor analiza conform legii în vigoare”, a precizat viceprimarul pentru „Adevărul”.

Ce a spus Boc despre marşul gay

O activistă din Bucureşti, Zamfi Irina, l-a întrebat pe edilul Emil Boc de ce marşul LGBT a fost „ascuns” pe o stradă mărginaşă, iar manifestarea Noii Drepte a fost în centru. Primarul a răspuns că ambele manifestaţii au fost aprobate conform legii: „Marsul LGBT a fost aprobat, conform legii, pe traseul solicitat de catre organizatori. Cererile au fost aprobate, cu respectarea dispozitiilor legale, in ordinea depunerii lor. ( Prima cerere LGBT din 8 iunie nu a fost aprobata intrucat pe traseul solicitat, Piata Avram Iancu - Piata Unirii, fusese aprobat un alt eveniment public, este vorba de Opera Aperta . Ulterior, in 12 iunie a fost depusa cererea pentru adunare publica de catre Partidul Romania Unita doar pentru Piata Avram Iancu, iar in 14 iunie au fost depuse cereri de catre LGBT pentru locatii care nu au putut fi aprobate intrucat aveau ca punct de plecare Piata Avram Iancu. Solicitarile au fost respinse intrucat, potrivit legii, nu puteau fi aprobate doua adunari publice care aveau o parte din traseu suprapus. Ulterior, in 21 iunie LGBT ( Asociatia " Go Free) a depus o alta solicitare pentru traseul unde a avut azi loc adunarea, traseu care a fost aprobat, conform legii.”

Citeşte şi