Un nou scandal legat de fotografia de pe pachetele de ţigări: o familie din Anglia şi trei români ameninţă UE cu procese

Jodi Charles, în vârstă de 42 de ani, susţine că a văzut imaginea tatălui ei, David Ross, pe pachetul de tutun amar „Amber Leaf”, relatează „The Sun” . Este vorba despre fotografia care însoţeşte avertismentul: ”Fumatul poate cauza accident vascular cerebral şi dizabilităţi”. Jodi, o localnică din Purfleet, Essex, a spus: „Prietenul meu, care fumează tutun, ne-a vizitat marţi, iar fiica mea de 14 ani a găsit pachetul. A alergat în cameră şi a spus: < > Când am văzut acea fotografie, am spus: << Doamne, am ştiut fără îndoială că era tată. Am fost îngrozită>>." Fostul şofer de ambulanţă a decedat în 2015 la vârstă de 66 de ani şi, deşi era fumător, a murit din cauza unor probleme legate de măduva osoasă, septicemie şi limfom, un tip de cancer de sânge. Jodi susţine că atunci când era internat probabil cineva l-a fotografiat în timp ce era inconştient într-un pat de spital cu un tub de respiraţie în gură. Femeia a spus că nu şi-a dat în nici un fel consimţământul pentru ca fotografia să fie folosită.