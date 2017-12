Ucigaşul cu BMW care a gonit cu un cadavru pe capotă îşi cere iertare pe Facebook. Mesajul e doar pentru părinţii săi, nu şi pentru familia victimei

Lorant Kudor Duka a fost condamnat definitiv la doi ani şi 11 luni închisoare cu executare, decizie luată de judecătorii Curţii de Apel Cluj, pe 4 decembrie. În aceeaşi zi, înainte de a fi dus la penitenciarul Gherla, tânărul de 24 de ani a postat un mesaj pe contul său Facebook, în care recunoştea indirect, faptul că a comis o greşeală şi îşi cerea scuze părinţilor pentru că i-a dezamăgit. Totuşi, Lorant n-a scris niciun cuvânt despre victima accidentului sau despre familia acesteia. Afirmaţiile sale au avut imediat ecou, iar mai mulţi prieteni i-au răspuns prin mesaje de susţinere şi de încurajare.

Ce a scris Lorant

„La finalul oricarei experiente din viata mea, atat buna cat si rea, mereu am ajuns la vorbele parintilor. Si as vrea sa ma ierte pentru ca niciodata nu am ascultat cand trebuia, ci abia dupa ce m-am dat cu capul de toti peretii, am realizat ca aveau dreptate. Exista acea vorba cum ca "Oamenii invata din greseli, doar oare cand gresesc invata?", ci vorbind despre mine, tin sa fiu sincer: N-am invatat nimic din ultima greseala.

Si astazi abia mi-am dat seama cata dreptate au parintii si ca fiecare "prostie" pe care mi-o spun, este numai spre binele meu pentru a-mi feri corpul de orice pericol, cat si sufletul de o alta dezamagire. Imi pare rau ca in ultima perioada am neglijat total parerea lor si am aruncat cuvinte usturatoare la adresa lor, insa si atunci ii iubeam la fel de mult ca si acum, dar nu stiam sa o arat. Ei ai fost, sunt si mereu vor fi, singurele persone care ma vor ierta si accepta indiferent de cate greseli adun la "bord" si ma vor iubi neconditionat. Ei nu au facebook sa vada aceasta postare, poate pentru ca din nou sunt mult prea ocupati muncind tot pentru a nu-i lipsi nimic "copilului" care niciodata nu stie sa aprecieze cu adevarat ceea ce altii nu indraznesc nici macar sa viseze.





Va iubesc mult.. si nu vreau vreodata sa fiu pusa in situatia de a regreta faptul ca nu am stiut sa apreciez lucrurile la timpul lor sau sa citesc cu lacrimi in ochii cum ca "Omul aprecieaza valoarea lucrurilor abia dupa ce nu le mai are" si sa ma regasesc pe deplin in acest citat. Sa stiti ca oriunde m-ar duce drumul vietii, mereu ma voi intoarce la voi, dragii mei parinti..

Mi-as dori sa ma exprim mai concret prin cuvinte, insa mereu cand vine vorba despre ei, ma invaluie o emotie si cu greu imi pot stapani lacrimile. Mama, tata, in ciuda faptului ca nu am reusit sa ma ridic de fiecare data la nivelul asteptarilor voastre, mereu am fost sigura de un lucru si acela este ca va iubesc enorm si nimeni, niciodata nu va putea sa-mi ia aceasta putere”, este mesajul postat de Lorant Kudor Duka.

A fost la un pas să scape de închisoare

Procurorii au adunat probe şi au obţinut declaraţii din partea unor martori care au susţinut că tânărul ar fi circulat cu viteză cu un BMW X5 cu numere de Anglia şi că ar fi intrat şi pe contrasens. Persoanele aflate la faţa locului au mai declarat că Lorant a lovit mortal o femeie de 75 de ani şi a dus-o peste 300 de metri pe capotă, până la marginea oraşului Huedin. Şoferul nu a coborât nici măcar atunci să vadă care e starea victimei şi a încercat să se debaraseze de corpul femeii prin câteva manevre. Accidentul a avut loc pe 27 aprilie, pe strada Fildului din Huedin.

Lorant a fost acuzat de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul înmatriculat în alt stat fără drept de circulaţie în România şi fără asigurare, însă a fost aproape să scape fără să facă nicio zi de închisoare.