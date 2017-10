Trenurile care opresc în satul Negreni, la unul dintre cele mai vechi târguri din Transilvania

Pentru cei care vor să dea o fugă la unul dintre cele mai vechi târguri din Ardeal, din satul clujean Negreni, CFR Călători Cluj a introdus, în perioada 5-8 octombrie 2017, o oprire suplimentară la mai multe trenuri.

Acestea (şi orele la care opresc la Negreni) sunt:

R 3071 Cluj Napoca pl. 02,14 – Oradea sos. 06,18

R 3072 Oradea pl. 02.44 – Cluj Napoca sos. 06,25

R 3073 Cluj Napoca pl. 07,40 – Oradea sos.11,57

R 3074 Oradea pl. 07,30 – Cluj Napoca sos. 11,20

R 3075 Cluj Napoca pl. 16,40 – Oradea sos. 20,40

R 3076 Oradea pl. 15,30– Cluj Napoca sos. 19,30

R 3642 Bratca pl. 06,18 – Huedin sos. 07,28

R 3643 Huedin pl. 14,45 – Bratca sos. 15,26.

Târgul din Negreni se organizează în fiecare toamnă şi are peste 200 de ediţii. „Târgul de la Negreni se ţine în fiecare an pe malul Crişului, în al doilea weekend din luna octombrie. Este cunoscut sub numele de Fechetău pentru că în limba maghiară «fekete» înseamnă «negru». Dar ce limbi nu se vorbesc la Negreni? Români, unguri, ţigani gabori, ruşi, nemţi, italieni, cehi - toţi îşi dau întâlnire toamna la Negreni. Unii caută antichităţi, tacâmuri de argint, oglinzi veneţiene, viori, unelte de tâmplărie, radiouri vechi, peşti de sticlă de pus pe televizor, haine“, potrivit paginii de Facebook a târgului.

