Tânărul nevăzător care face carieră în IT. A fost bursier la Google şi campion naţional la jiu-jitsu

A fost pasionat de tehnologie încă din copilărie, iar primul contact cu IT-ul l-a avut pe când era elev în şcoala generală. Atunci, a cunoscut întâmplător un programator, Radu Vasile, care l-a inspirat şi i-a explicat primele noţiuni care ţin de programare. Dar nu s-a oprit aici. În timpul liceului, a continuat să „fure” meserie de la prietenul său, care între timp devenise student la Facultatea de Informatică. Nu în ultimul rând, Ştefan a fost ajutat şi de tatăl său, şi el absolvent al facultăţii de specialitate.

„Pasiunea pentru tehnologie o am de când mă ştiu, mereu mi-a plăcut să înţeleg cum funcţionează un lucru şi să-l fac să funcţioneze aşa cum vreau eu. Nu mă lăsam, desfăceam şi apoi reasamblam maşinuţele şi celelalte jucării, încercam mereu să le fac să fie aşa cum îmi doream eu şi nu cum erau ele din fabricaţie. Apoi, m-a inspirat foarte mult prietenul meu, Radu Vasile. Dar şi tata a contribuit la asta, pentru că m-a ajutat mereu cu sfaturi şi cu idei”.

A avut de suferit din cauza dizabilităţii sale

Anii au trecut, iar interesul şi pasiunea sa pentru tot ce înseamnă tehnologie au crescut direct proporţional. Următorul pas a venit oarecum firesc şi a însemnat admiterea la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii „Petru Maior” de la Târgu Mureş. Dar nu înainte de a trăi o mare decepţie, după ce a fost refuzat la Iaşi din cauza deficienţei sale, spune el.

„Fiind originar din Brăila, iniţial am vrut să intru la Info la Iaşi, dar am fost refuzat. Au găsit un viciu de procedură, s-au legat de faptul că sunt nevăzător şi nu m-au admis. Atunci am simţit pe pielea mea ce înseamnă să fii o persoană cu deficienţe în România, ce înseamnă să fii discriminat din acest motiv. Nu-i vorba, n-a fost nici prima, dar nici ultima dată. Însă am trecut repede peste asta şi m-am reorientat. Am fost admis fără probleme la Târgu Mureş, unde conducerea facultăţii şi cadrele didactice s-au comportat corect cu mine şi m-au ajutat să mă integrez fără să am de suferit din cauza problemei mele”, a subliniat Ştefan.

A fost bursier la Google

A fost bursier Google prin programul Mentorship Google pentru persoane cu dizabilităţi în 2012 şi 2013.

„Am fost bursier Google, de fapt a fost un mentorship, aşa se numea oficial acest program. Am fost inclus într-un program special în cadrul căruia fiecărui programator cu deficienţe i se dădea un fel de mentor, de la care avea ocazia să înveţe multe. Mentorul meu era un specialist angajat la biroul Google din Zurich, dar ne întâlneam mai mult la Londra, unde s-a desfăşurat programul respectiv. De obicei ţineam legătura pe Internet, pentru că eu eram la Târgu Mureş, iar el departe, în Elveţia”, a rememorat Moisei.

Anii facultăţii au fost poate cei mai frumoşi pentru el. Jovial, Ştefan n-a avut niciun fel de probleme în a-şi face noi prieteni printre colegi şi a absolvit facultatea, în 2013, cu media 9,23 la licenţă. Imediat, el s-a angajat la o firmă de IT din Târgu Mureş, Reea.

Cum lucrează

Fiind nevăzător total, utilizează un program prin care tot ceea ce alţi programatori văd pe monitor, el aude în căşti printr-un screen reader. Tastatura o ştie pe de rost, iar singurul său minus ţine de faptul că îi lipseşte vederea de ansamblu asupra ecranului, motiv pentru care nu lucrează pe partea de grafică.

„Lucrez prin programul NVDA, este un soft gratuit care mă ajută enorm. El îmi citeşte tastele pe care le apăs şi elementul sau elementele selectate, iar dacă am nevoie orice altă informaţie o aud tot în căşti. Tastatura o ştiu de mult timp pe de rost, iar tot ceea ce îmi lipseşte este vederea de ansamblu asupra ecranului. De fapt, partea de grafică e sigurul lucru pe care nu-l pot face, în rest pot lucra cam orice în limbajele C # SHARP, Java, Python şi nu numai”, a adăugat Moisei.

Şi pentru că programarea înseamnă pentru el mai mult decât o pasiune, Ştefan a decis să se implice şi să ajute şi alte persoane cu dizabilităţi care îşi doresc o carieră în IT. Astfel, în timpul său liber, el oferă gratis consultanţă pentru îmbunătăţirea accesului la anumite softuri pentru persoanele cu dizabilităţi şi a publicat online mai multe programe open source dedicate acestora. Aşa a inventat şi un program special, VoiSub, prin intermediul căruia subtitrările filmelor sunt convertite într-o voce artificială care le citeşte nevăzătorilor traducerile.

În ce priveşte venitul obţinut, Ştefan se declară mai mult decât mulţumit. „Există o clauză de confidenţialitate şi în contractul meu, aşa că nu pot spune care e salariul meu. Dar pot spune că am un câştig foarte bun. Este cam ceea ce se ştie despre salariile din IT”, a explicat Ştefan.

A fost campion naţional la arte marţiale

Pe lângă meseria lui, despre care spune că e aproape totul pentru el, e pasionat de sport şi de arte marţiale în special; a fost campion naţional de jiu jitsu la campionatul pentru persoane cu dizabilităţi, în urmă cu 3 ani.

„Îmi place sportul, mai ales artele marţiale. Am practicat jiu jitsu, e adevărat că în ultimul timp am făcut mai puţin, dar intenţionez să mă reapuc la modul serios. Oricum, eu am făcut acest sport mai mult pentru mine, mai mult din plăcere, n-aş putea spune că sunt un mare luptător. E adevărat, am participat la câteva competiţii, dar mai mult la întreceri locale, plus am fost în Belgia la un campionat pentru nevăzători”, a încheiat Moise.