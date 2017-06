Profesoara din Turda sancţionată că a recomandat elevilor un film cu homosexuali: „literatura de clasa a X-a include scene sexuale”

Comisia de Disciplină a Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Turda a decis, zilele trecute, să o sancţioneze pe profesoara Adela Stan, care predă Limba şi literatura română. Totul a pornit de la plângerea depusă de un părinte care a reclamat faptul că elevilor de clasa a X-a li s-a recomandat să un film despre poeţii Arthur Rimbaud şi Paul Verlaine, în care se făcea referire şi la relaţia homosexuală dintre aceştia.

”Doamna profesoară de limba română, Stan Adela, le-a dat temă pentru acasă să vizioneze filmul Total Eclipse, un film cu homosexuali, cu scene de sex şi săruturi între bărbaţi, chiar dacă în film joacă actori celebri. Consider că prin acest film şi prin metode pedagogice subtile aplicate de profesoara de limba română, copii sunt îndrumaţi spre homosexualitate. Consider că fiul meu din clasa a X-a nu este pregătit pentru astfel de scene, nu doresc ca şcoala să-l educe sau să-l orienteze spre astfel de lucruri împotriva naturii umane (aşa văd eu situaţia cu homosexualii)… prin educaţia pe care eu am primit-o acasă şi în societatea turdeană nu pot să gândesc aşa de libertin încât să accept homosexualitatea în casa mea şi educaţia copiilor mei ”, a scris părintele în plângerea depusă, conform InfoArieş.

Observaţie scrisă

Comisia a considerat că profesoara şi-a încălcat obligaţiile de serviciu, constând în ”selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societăţii şi identificarea şi valorizarea posibilităţilor de învăţarea ale elevilor”. Vizionarea filmului ”Eclipsă totală” (1995, cu Leonard di Caprio) a fost considerată ”nepotrivită vârstei, dezvoltării morale şi psihologice a elevilor din clasa a X-a”. Sancţiunea primită: observaţie scrisă,

Reacţia profesoarei

Profesoara susţine că filmul nu a fost vizionat în şcoală,ci a fost o recomandare, în plus pelicula a fost clasificată ca putând fi urmărită şi de persoanele sub 18 ani. ”Recomand acest film, opţional, de ani de zile. Am recomandat vizionarea filmului Eclipsă totală în primul rând ca o refererire la o epocă decadentă boemă şi recunoscută pentru excentricităţil ei. E pur şi simplu o recomandare făcută pentru acasă, locul unde părinţii au posibilitatea şi obligaţia să-şi supravegheze şi să-şi restricţioneze copii, conform principiilor morale şi religioase în care cred. Vorbim de un film care ilustrează atmosfera boemă şi decadentă în care se naşte un nou val al poeziei moderne şi care e evaluat prin normele CNA drept un film ce poate fi vizionat sub vârsta de 18 ani. Dacă vorbim despre scenele de sex care sunt discrete în film, atunci se cuvine să amintim că literatura de clasa a X-a include scene sexuale. Ion şi Ana se iubesc pe cuptor în prezenţa tatălui, ţăranul Petre Petre o violează pe Nadina, personajele lui Camil Petrescu discută despuiate filozofie iar Arghezi scrie poezii despre sex”, a fost apărarea profesoarei Adela Stan, scrie Turda News.

Rating 18 plus?

Un membru al Consiliului de Administraţie al CNMV a declarat că sancţiunea nu a vizat vizionarea filmului din perspectiva faptului că era vorba despre o relaţie homosexuală, ci datorită faptului că filmul era încadrat de CNA, ca 18 +, în timp ce majoritatea elevilor din clasa a X-a au circa 16 ani. Cu toate acestea, CNA a clasificat filmul cu rating „Audienţă generală”.