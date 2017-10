Prietenia româno-tibetană pentru visul al unei tinere refugiate de a învăţa. „Mama ei a lăsat-o să se descurce singură într-o ţară străină la 6 ani“

Pentru Oana Mîndruţ, o româncă care a avut acţiuni de voluntariat în România, Grecia, Nepal şi India, graniţele dispar când vine vorba de a ajuta un copil sau un tânăr.

O dovedeşte şi experienţa ei cu Dolma Samdup, o fată în vârstă de 20 de ani, refugiată din Tibet în India, cu o cutremurătoare poveste de viaţă şi o neînduplecată forţă de a studia. De la 6 ani a supravieţuit singură, iar dascălii ei, văzând că are potenţial şi dorinţă de a cunoaşte cât mai multe, i-au încropit în şcoală o cămăruţă care să-i fie casă.

„Mi se pare absolut normal să ajuţi acolo unde nici ţara nu ajută“, consideră Oana. Aventura din vara aceasta, când a voluntariat în India şi Nepal, a îmbogăţit-o sufleteşte şi i-a adus în cale un nou ţel: crearea unei burse prin care să sprijine un copil sau un tânăr cu mare potenţial intelectual, dar cu mici posibilităţi băneşti.

„Am zis că pe fata asta obligatoriu trebuie să o ajut. (...) M-a impresionat la maxim. Am văzut multe în viaţa mea, dar fata asta...“, ne povesteşte impresionată românca. Oana crede că nimic nu e întâmplător. În vară, scria pe contul său de Facebook că numele de familie al Dolmei – Samdup – tradus în română înseamnă „împlinirea unui vis“.

I-a cerut voie fetei să-i publice cartea „The inner voice of a tibetan girl“/„Vocea interioară a unei fete din Tibet“ (aşa cum e scrisă, în engleză) în România, iar banii strânşi să se ducă pe plata unei părţi a studiilor. Visul fetei este să devină consilier psihologic ca să poată ajuta şcolarii în momente de cumpănă. Aşa cum ar fi avut şi ea nevoie.

Dolma cu Oana Mîndruţ (centru cu ochelari) şi voluntari români FOTO Facebook Oana Mîndruţ

Întâlnirea. „Şcoala a fost pentru ea, la propriu şi la figurat, casa ei“

„Am cunoscut-o pe Dolma, la sugestia prietenului meu tibetan Jigme, care mi-a recomandat-o pentru a încerca s-o ajut. Ne-am văzut chiar în ultima zi de stat în Dharamsala - un frumos orăşel de munte, de pe Himalaya, din nordul Indiei, care este casa din exil a lui Dalai Lama. M-a impresionat chiar înainte de a-i asculta povestea prin atitudinea ei zâmbitoare, plină de demnitate şi bun simţ“, mărturiseşte Oana în prefaţa cărţii Dolmei.

Din prima zi când a ajuns în India, Jigme i-a zis româncei: „Oana, trebuie să o cunoşti pe Dolma!“. S-au întâlnit abia în ultima zi. Tânăra i-a impresionat prin modestie şi bun simţ pe voluntarii ce-şi luau micul dejun. Dolma nu a vrut să servească nimic, deşi românii o invitaseră să mănânce cu ei. „În schimb, a cerut - şi aşa am simţit că risipim mâncarea; rămăseseră multe chestii pe masă – (n.r. resturile), dar foarte demn, dacă noi le mai vrem, să le ia la pachet. A luat la pachet inclusiv feliile de pâine pe care nu le mâncaserăm“, continuă Oana.

Tânăra a adus cu ea un dosar în care avea toate rezultatele şcolare, diplome, poze. Nimeni nu-i ceruse asta. Apoi le-a spus povestea ei de viaţă: la 6 ani fugise din Tibet în India cu mama ei. Tatăl a părăsit-o când era mică, iar mama s-a întors în Tibet lăsând-o să se descurce singură într-o ţară străină la o vârstă la care orice copil merită să se bucure de coplărie. Despre imaginea mamei, una foarte rece, aminteşte şi în cartea ei. Singura relaţie foarte bună a fost cea cu bunicii ei, care sunt în Tibet şi nu poate lua legătura cu ei. „Singură singurică de la 6 ani, în India. Are o putere de caracter. Extraordinară fata!“, exclamă românca, uluită de tăria şi calmul Dolmei.

Şi dascălii ei au fost uimiţi de rezultatele fetei şi au ajutat-o amenajându-i în şcoală – care nu avea internat - o cămăruţă doar a ei. „Iar şcoala a fost pentru ea, la propriu şi la figurat, casa ei“, adaugă românca. Asta până la 18 ani când a absolvit liceul şefă de promoţie. Scrie poezii, iar experienţa de viaţă a adunat-o în paginile unei cărţi pe care a numit-o „The inner voice of a tibetan“/„Vocea interioară a unei fete din Tibet“. S-a apucat să scrie la a doua carte.

Coperta cărţii scrise de Dolma FOTO: Facebook Oana Mîndruţ

Visul. Dolma pe Facebook: „Iniţial vroiam să fiu jurnalistă“

Într-o înregistrare video făcută de Oana Mîndruţ şi postată pe Facebook (pe care o puteţi vedea AICI) ca să o ajute pe fată, Dolma se prezintă în circa 2 minute. Într-o engleză foarte bună şi cu un calm nespecific unui tânăr, ea spune că îşi doreşte să studieze mai departe, dar că s-a lovit de bariera banilor. În ultimii doi ani, după absolvirea liceului, a văzut cât de mari sunt diferenţele dintre viaţa de elev şi traiul de zi de zi în societate.

„Iniţial vroiam să devin jurnalist. Şi mă gândeam că meseria de jurnalist e cel mai bun mod de a explora societatea (n. r. toate feţele societăţii)“, mărturiseşte Dolma, pe înregistrare.

Oana ne explică că Dolma e şi refugiată, şi fată, şi i-ar fi enorm de greu, dacă nu imposibil să devină ziaristă în India. Pentru moment, cel puţin. De aceasta e conştientă şi ea. „E destul de nesigur“, adaugă fata. În cei doi ani, când a încercat să meargă la facultate s-a lovit de faptul că e refugiată, şi-a pierdut bursa şcoalară, dar a învăţat multe şi a găsit cel mai bun mod de a contribui: să devină psiholog sau consilier psihologic în India mai întâi, iar apoi „oriunde e nevoie în lume“. Lipsa unui astfel de specialist a resimţit-o pe pielea ei, în şcoală:

„Aveam nevoie de cineva care să ne ridice, nu puteam face totul singuri. Într-o societate, e foarte important pentru adolescenţi şi tineri să aibă un consilier care să-i ghideze“.

Tânăra dă lecţii de yoga şi de ceva vreme maestrul care a ajutat-o financiar a murit.

Dolma Samdup FOTO: Facebook Dolma Samdup

Circa 1.600 de euro pe an

Ca să meargă la facultate - explică Oana Mîndruţ – Dolma trebuie să plece din Dharamshala spre cel mai apropiat oraş unde are nevoie nu doar de bursă ca să-şi poată procura cele necesare studiului, ci şi de bani ca să trăiască. Nefiind cetăţean indian, are un cu totul alt statut. Un an de studii înseamnă circa 1.600 de euro pe an, adică aproximativ 200.000 de rupii indiene. Iar Dolma va studia 3 ani.

„Întâlnirea cu ea a fost, pentru mine o lecţie de viaţă şi am decis că voi face tot posibilul s-o ajut să-şi urmeze visul. Aşa mi-a venit ideea unui alt proiect fără graniţe prin care asociaţia pe care o conduc - Life Education for All - va încerca să ajute, anual, printr-o bursă de studii un copil/tânăr foarte dotat, dar care nu poate să-şi continue studiile din motive financiare. Există mulţi oameni care au nevoie să fie ajutaţi, dar Dolma are tot ce-i trebuie să şi reuşească cu puţin ajutor. Cei trei ani de colegiu costă echivalentul a 4.800 de euro, cost care acoperă taxa şcolară, cheltuielile de masă şi cazare în Punjab - un alt stat decât cel în care locuieşte şi unde este cel mai apropiat colegiu care are specializarea Psihologie“, afirmă românca, în prefaţa cărţii.

Tot acolo mărturiseşte că nici nu ştie ce anume a impresionat-o mai tare la Dolma: engleza impecabilă în care se exprimă, sinceritatea, modestia ei, povestea de viaţă, demnitatea cu care a cerut la pachet resturile de la micul dejun al voluntarilor români, pasiunea pentru scris – în care vede un pansament pentru suflet - sau modul realist de a vedea lucrurile.

„Dar pentru că ştie că este şi femeie şi refugiată într-o ţară în care femeile nu au aceleaşi drepturi că şi bărbaţii a preferat a doua opţiune, să devină psiholog şi să lucreze în şcoli cu adolescenţii, dintr-un motiv cât se poate de bun (ştie, din proprie experienţă, cât de important este să poţi beneficia de un ajutor specializat atunci când ţi-e greu). Şi ei i-a fost de multe ori“, încheie Oana Mîndruţ.

Primul eveniment pentru Dolma

Primul eveniment organizat de Oana Mîndruţ, preşedintele Asociaţiei Life Education for All (LEFA), a fost la Sibiu pe 1 octombrie, la librăria Humanitas: un workshop gratuit despre arta comunicării. Banii strânşi din vânzarea cărţilor – cea a Dolmei şi alte două volume scrise de Oana Mîndruţ - vor merge pentru bursa pe care ONG-ul clujean îi adună pentru şcoala tinerei refugiate. Pe 27 octombrie, LEFA împlineşte 3 ani de activitate, iar fondurile adunate la manifestarea care va marca aniversarea vor merge pentru educaţiei Dolmei.

