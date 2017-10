Povestea celui mai neortodox festival din lume. Locul unde femeile poartă pe străzi statui cu penisuri uriaşe

Kanamara Matsuri este un festival mai cunoscut peste hotarele Japoniei sub denumirea de „Festivalul Penisului“ decât în interiorul „Ţării Soarelui-Răsare“. Se desfăşoară în prima duminică din luma aprilie în oraşul Kanayama, situat între metropolele Tokyo şi Yokohama, iar la parada din cadrul manifestării participă mii de oameni.

The Independent arată, într-un reportaj, că în jur de 50.000 de oameni participă la acest festival, iar Reuters vorbeşte de circa 30.000 de participanţi. Huffington Post spune, citând BBC, că rădăcinile festivalul ar fi undeva prin secolul al XVII-lea, când prostituatele se rugau zeilor ca să nu se îmbolnăvească de boli cu transmitere sexuală.

„Festivalul e cunoscut pentru latura sa amuzantă, dar rădăcinile sale sunt mult mai vechi“, scrie Selena Hoy, jurnalista ce a făcut, în aprilie, anul acesta, un reportaj despre acest inedit festival pentru publicaţia The Independent.

Potrivit acesteia, festivalul este adesea prezentat vizitatorilor drept o altă faţă a „ciudatei Japonii“, dar „este o serioasă chestiune religioasă ce are legătură cu cultul Shinto din Japonia, cult ce venerează natura“. În Kanayama, lumea se ruga, de secole, pentru fertilitate şi armonie între soţi.

„În timpul epocii Edo, din secolele XVII-XIX, prostituatele se rugau să scape de bolile cu transmiitere sexuală. A existat chiar şi o festivitate care se învârtea în jurul fertilităţii şi a sănătăţii sexuale în acele vremuri - dar tradiţia a fost pierdută la sfârşitul anilor 1800. În anii 1970, preotul-şef Hirohiko Nakamura a decis să-l reia“, aminteşte jurnalista de la The Independent.

Cum văd participanţi festivalul

Jurnaliştii de la Reuters au făcut un material amplu în 2008 despre Festivalul Penisului. Iată câteva dintre reacţiile participanţilor:

„Există parada gay în Franţa şi în jurul lumii homosexualilor, dar nimic cu un falus sau aşa ceva“, zice Elizabeth Filipe, un bancher de 25 de ani din Franţa, care a adăugat şi că în Japonia „oamenii nu sunt timizi“

„N-aţi găsi un astfel de festival în Marea Britanie. Poate în secret, undeva, dar nimic asemănător“, a spus Angela Wheaton, în vârstă de 28 de ani. Avea o acadea în formă de penis.

Ce spun organizatorii festivalului

„Nu este, de fapt, un festival amuzant. îşi are rădăcinile în filosofia autentică a japonezului“, a declarat preoteasa Kimiko Nakamura lui John Daub, producătorul emisiunii „Only in Japan“/„Numai în Japonia“

Aceasta mai afirmă că oamenii se roagă să le fie îndeplinite dorinţele: să aibă copii, să nu se îmbolnăvească de boli cu transmitere sexuală. Rostesc rugăciuni şi pentru japonezii ce au murit de SIDA în 1980 după ce au intrat în contact cu sânge contaminat.

„E un festival sacru. E păcat că s-a răspândit într-o direcţie greşită“, adaugă preoteasa.

Ea se referă la latura comercială a manifestării. Pe străzi sunt sute de suverniruri - acadele, dulciuri, creioane, tirbuşoane - toate în formă falică, pe lângă statuile cu penisuri gigant care sunt purtate pe străzile oraşului Kanayama.

Preoteasa adaugă că în urmă cu 37 de ani nu erau atât d emulţi participanţi şi fetsivalul se desfăşura la mijlocul nopţii cu 10 oameni. Cum numărul curioşilor a crescut, manifestarea s-a organizat ziua.

„Parada este alcătuită trei mikoshi (n. r. statui în formă de penis), fiecare conţinând un falus imens“, se mai arată pe The Independent. Două dintre aceste simboluri falice apar în aproape toate pozele turiştilor: unul negru şi unul roz.

