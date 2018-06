Portrete psihologice. Cum sunt percepuţi cu adevărat Dragnea, Iohannis, Cioloş şi Firea

„Reputaţia sau brandul personal este percepţia pe care o au ceilalţi despre tine, imaginea ta în faţa publicului, modul în care eşti perceput. Din punctul meu de vedere, este cel mai mare activ pe care-l avem, iar dacă ştim să-l folosim ne poate ajută să ne împlinim aspiraţiile. În viaţă, poţi pierde absolut tot la un moment dat: casă, job, familie, bani. Dacă ai o reputaţie bună, o poţi lua de la zero în orice moment, fără probleme. Oamenii te vor susţine în orice vrei să faci”, susţine Alina Bota, specialist în personal branding.

Cu o experienţă îndelungată în domeniu, clujeanca Alina Bota (foto, jos) are în portofoliu sute de clienţi, cei mai mulţi fiind din mediul corporate şi antreprenori, dar şi sportivi şi artişti.







„Ideea de branding personal este asociată mai mult cu politicienii sau cu artiştii, însă acesta este un mit. De când ne naştem şi până murim suntem într-o continuă «campanie electorală», indiferent care e meseria sau statutul nostru. Întotdeauna vor fi situaţii în care vom avea nevoie să fim «votaţi» noi şi nu altcineva: când ne căutăm partener, atunci când vizăm un loc de muncă bun sau chiar şi atunci când vindem ceva, chiar şi o idee”, a explicat Bota.

„Politicienii nici măcar nu sunt conştienţi de importanţa brandului personal”

Referindu-se la politicienii români aflaţi în lumina reflectoarelor, Bota a remarcat faptul că cei mai mulţi dintre aceştia nu sunt conştienţi de importanţa brandingului personal.

„În politică, brandul personal este esenţial. Din păcate, în România, este un instrument prost înţeles. Ca mulţi dintre români, şi politicienii noştri suferă de lipsa de viziune şi gândesc pe termen scurt. Importante sunt doar campaniile electorale, când fac eforturi supraomeneşti să obţină voturi cu orice preţ, pentru ca mai apoi, timp de 4 ani, să-şi neglijeze complet imaginea publică. Unii dintre ei sunt dispuşi să-şi ruineze total reputaţia şi viaţa, în general, pentru beneficiile pe care le pot obţine timp de câţiva ani, unii doar câteva luni la putere”, spune Alina Bota.

Alina Bota consideră că pilonul pe care se construieşte orice brand solid este autenticitatea, dar că tocmai aceasta le lipseşte de regulă politicienilor români, care îşi pun o masca în campanie şi recită nişte sloganuri electorale care nu înseamnă uneori absolut nimic pentru ei:







„Masca e greu de dus pe termen lung, iar la câteva luni după alegeri cade şi vedem cum «familistul» are amante, «cinstitul» are avere imposibil de justificat, iar «patriotul» se tratează la spitale de lux din străinătate. Ca să atragi voturi şi să le menţii pe termen lung, ai nevoie de câteva elemente esenţiale: autenticitate (să crezi ceea spui), mesaj clar şi puternic pe limba publicului care te votează, şarm, să comunici în permanenţă pe toate canalele posibile şi să existe o minimă congruenţă între imaginea şi prezenţa ta publică”.

Alina Bota a analizat câţiva dintre cei mai importanţi politicieni români. Printre cei aflaţi sub lupa ei s-au numărat liderul PSD Liviu Dragnea, fostul premier Dacian Cioloş, preşedintele Klaus Iohannis, primarul general al Bucureştiului Gabriela Firea, foştii preşedinţi Ion Iliescu şi Traian Băsescu sau Elena Udrea.

Despre Liviu Dragnea:





„Liviu Dragnea e un personaj complex. Expertiza lui Dragnea este aceea de bun organizator. Este un politician abil şi tenace, are şarm şi se vede că are în jurul sau o echipă profesionistă de consultanţi de top din Israel. Ştie să vorbească pe limba poporului, mai exact pe limba electoratului său, este atent şi atunci când face promisiuni. A fost pus la curent şi ştie care sunt nevoile oamenilor, discursul său e acelaşi de la început, constant, mizează pe cartea naţionalismului şi pe ideea «Nu ne vindem ţara!», e gândit pe limba nostalgicilor şi a unei categorii aparte de alegători.





În schimb, pare că are ca prima valoare personală banul, îşi atrage în jurul lui oameni cu aceeaşi foame de bani ca şi el, fără prea multă educaţie şi fără valori, pe care-i poate manipula în voie. Este un fin cunoscător al naturii umane şi al României profunde şi ştie că fiecare om are preţul lui. Ştie mai bine ca orice politician să vorbească pe limba poporului şi nu are o problemă să folosească manipularea sau frica pentru a obţine ce vrea. Dragnea este un brand la nivel internaţional, însă numele lui este mai degrabă asociat cu corupţia la nivel înalt, o ştampila de care nu va putea scapa prea uşor nici dacă va fi achitat. Nu pare să-i pese de reputaţia lui, ştie că nu este admirat nici măcar de cei care-l servesc, însă trece peste aceste aspecte atât timp cât obţine ce vrea. Este un politician viclean, are o anumită inteligenţă şi e versat, iar până acum a ştiut să obţină ceea ce şi-a propus”.

Despre Gabriela Firea:





„Primarul general al Capitalei a pornit în politică cu multe atuuri. Au ajutat-o foarte mult experienţa de jurnalist şi reputaţia de familistă pentru a cuceri în primul rând alegătorii vârstnici din Bucureşti. Are abilităţi de comunicare, are o doză de şarm, însă de când este Primarul General al Capitalei comunicarea ei a devenit extrem de agresivă. Lipsa de viziune, gândirea pe termen scurt, asocierea ei cu biserica, atracţia pentru opulenţă şi kitch, dar şi transformarea Bucureştiului într-un oraş plictisitor şi aglomerat, fără evenimente culturale, i-au creat o imagine mai degrabă negativă în rândul tinerilor”.

Despre Dacian Cioloş:

„Dacian Cioloş este perceput de multă lume ca ardeleanul manierat, intelectual, bine intenţionat, cu valori puternice, crescut la ţară şi cu o imagine de pro-european. Bun strateg, gândeşte pe termen lung, are viziune şi este văzut ca un lider democratic, care a adunat întotdeauna în jurul lui o echipă de specialişti pe care ştie să o coordoneze. Pare candidatul perfect, însă are un mare minus la capitolul comunicare şi din cauza aceasta este perceput ca fiind un om slab. Este profilul de politician (ca şi Boc şi Iohannis) care tace şi face, dar greşeşte enorm prin faptul că nu ştie să comunice cu publicul. Ca să îl înţelegi pe Cioloş, trebuie să îl cunoşti foarte bine şi să ai încredere în el. Cioloş comunica doar atunci când are ceva de spus sau când are rezultate de arătat şi de aici pauzele lungi în comunicare.







Publicul român este obişnuit cu politicieni vocali, cu promisiuni, cu discursuri demagogice, îndrăzneţi până la tupeu, cu un limbaj mai puţin elevat şi cu prezenţa permanentă pe ecranele televizoarelor. Nu este tipul de politician-entertainer şi nu va fi niciodată. Cioloş se poate conecta foarte rapid atât cu publicul intelectual, cât şi cu oamenii de rând şi mai ales cu pensionarii, dacă îşi va schimbă strategia de comunicare.”

Despre Klaus Iohannis:





„Actualul preşedinte are imaginea unui om care încearcă să lupte împotriva corupţiei, însă este deficitar la capitolul comunicare. Nu ştie sau nu este capabil să comunice cu publicul, nu transmite emoţie şi din acest motiv este perceput de unii ca fiind moale. Chiar şi atunci când iese în faţa camerelor TV se exprimă dificil şi este uneori greu de urmărit”.

Despre Traian Băsescu:





„A ştiut să comunice, iar asta a fost cea mai mare calitate a sa. Indiferent de situaţie, ieşea la televiziuni şi îşi spunea punctul de vedere, iar asta l-a făcut vizibil. I-a cucerit pe oameni în 2004, când a câştigat primul mandat, reuşind să arate ca „unul de-al lor”. Ieşea în mulţime şi ştia cum să-i trateze pe oamenii simpli. Aici a avut de câştigat. Bun şi ca manipulator. Ulterior, a exagerat din unele privinţe, iar imaginea lui s-a erodat în timpul ultimului mandat de preşedinte şi continuă să se erodeze. A fost genul de „preşedinte-jucător”, exact ceea ce îşi doreau oamenii să vadă, un preşedinte care se bate pe baricade cu „duşmanii” politici”.

Despre Elena Udrea:





„Elena Udrea este imaginea succesului financiar post-decembrist, a cucerit rapid admiraţia bărbaţilor prin imaginea sexy şi a femeilor prin poşetele scumpe, însă a jucat această carte până a căzut în ridicol şi şi-a pierdut total credibilitatea. Episodul în care s-a mutat în chirie la Roman a fost penibil de-a dreptul, că să nu mai vorbim despre afişele electorale cu rochiţa mini şi ghiozdan în spate care păreau reclame la filmele pentru adulţi. Reputaţia sa e total distrusă.”

Despre Ion Iliescu:





„Fostul preşedinte Ion Iliescu a purtat ani de zile o mască de tătuc salvator, blând, sărac, cinstit, diplomat, cu care a cucerit rapid o anumită parte a publicului. E expert în manipularea publicului, aşa că puţini au reuşit să vadă şi dincolo de masca lui. Imaginea lui s-a degradat puternic în ultimii ani şi a ajuns la finalul vieţii lui să fie unul dintre cei mai detestaţi politicieni. Nu mai are timp să schimbe această imagine, cu care va intra direct în cărţile de istorie.”

Despre Viorica Dăncilă:

„Este percepută ca o persoană fără nicio calitate. Ăsta e adevărul, din păcate pentru ea. Nu ştie absolut deloc să comunice, dar şi mai grav e că face foarte multe gafe atunci când iese în faţă. E văzută ca cel mai slab premier dintre toţi cei de până acum, iar multă lume se întreabă de ce a fost numită în această funcţie, în condiţiile în care PSD e un partid foarte mare, iar printre atâţia membri există cu siguranţă oameni mult mai capabili decât ea. În schimb, deşi nu pare o persoană foarte competentă, este loială, iar asta se pare că a propulsat-o sus”.

Politicienii români, nişte „kamikaze“

Alina Bota spune că majoritatea politicienilor aflaţi acum la putere sunt kamikaze, pentru că, după ultimul an de guvernare, reputaţia lor este distrusă total. Vor fi întotdeauna asociaţi cu corupţia, incompetenţa, lipsa de educaţie, servilismul.

„Există mulţi tineri politicieni în România cu potenţial, însă din păcate brandul lor personal este umbrit de asocierea cu brandul partidului din care fac parte sau le este imposibil să se facă remarcaţi din cauza structurilor vechi de partid. Mi-ar plăcea să îi văd că au curajul să candideze ca independenţi. Cred că această va fi cartea câştigătoare a alegerilor viitoare”, a încheiat Alina Bota.