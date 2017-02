Parlamentar USR: „În coşul de gunoi era şi o pungă cu sărăţele pe jumătate plină. Am luat-o din coş şi am mâncat sărăţelele“

Adrian Dohotaru, un activist de mediu din Cluj, ajuns deputat în urma alegerilor din decembrie 2016, spune că la ieşirea din plen a găsit o pungă de sărăţele, pe jumătate plină, şi a mâncat sărăţelele ca să demonstreze că risipa alimentară e o problemă în România.

„În coşul de gunoi, era şi o pungă cu sărăţele pe jumătate plină. Am luat-o din coş şi am mâncat sărăţelele. Mi-am amintit că la Pata Rât aruncăm în proporţie de 50% deşeuri menajare care ar putea fi folosite prin compostare ca îngrăşământ pentru ferme, pentru grădini comunitare şi familiale pe care le avem deja sau le putem crea pe viitor (de exemplu, livada Palocsay unde USAMV are o porţiune semnificativă). Cred că prin mici exemple personale putem reduce risipa, chiar dacă soluţiile la risipă trebuie să fie mai sistemice, nicidecum strict individuale. Dar Parlamentul poate deveni un loc bun, ca simbol, pentru a transmite mesaje într-un mod simplu, decent, uneori în afara logicii conflictuale Putere vs. Opoziţie“, scrie acesta pe cluj.usr.ro.

În aceeaşi postare, deputatul se arată intrigat de cantitatea mare de PET-uri aruncate la coş şi a luat decizia de a nu mai cumpăra PET-uri şi de a veni cu propriul flacon la lucru, dintr-acela clasic de alergare.

„Apă îmbuteliată nu îmi iau oricum de mult şi mi se pare oricum un viol la adresa logicii a cumpăra apă în acest fel. Apoi, am decis să nu mai folosesc vesela de plastic cu care eşti servit în Parlament, de care sunt pline coşurile în jurul bufetelor, şi să mi-o aduc pe cea de acasă“, mai notează acesta.

