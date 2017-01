Laureat cu Nobel pentru Economie, invitat special la ERMAS 2017. Conferinţa Economiştilor Români din Mediul Academic din străinătate, la Cluj-Napoca

Cea de-a 4-a ediţie a Conferintei Stiintifice Anuale a Economiştilor Români din Mediul Academic din Străinatate, ERMAS 2017, care va avea loc între 26 şi 28 iulie, la Cluj-Napoca — la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), a Universităţii Babeş-Bolyai, institutţe care anul acesta va fi gazda (speram la fel de superlativa) a conferintei ERMAS pentru a 3-a oara.

Laureat cu Nobel

Invitati keynote la ERMAS 2017 pe profesorii de economie Eric Maskin si Ariel Pakes de la Harvard University, Aureo de Paula de la University College London, si Victor Rios-Rull de la University of Pennsylvania!

Eric Maskin este Adams University Professor la Harvard University. Profesorul Maskin a primit Premiul Memorial Nobel in Economie—impreuna cu L. Hurwicz si R. Myerson—pentru “construirea fundatiei teoriei de design a mecanismelor”. Cu peste o suta de publicatii in reviste stiintifice de top, el a avut contributii cruciale si la, intre alte subdiscipline: teoria jocurilor, teoria contractelor, teoria alegerilor sociale, si economie politica—pentru care i-au fost acordate numeroase alte premii si onoruri prestigioase, incluzand alegerea ca “Fellow” al multor asociatii profesionale ale oamenilor de stiinta sau ca membru al unor diverse academii nationale de stiinta, multiple doctorate honoris causa, si pozitii editoriale la reviste de top. In afara activitatii academice, Maskin are si expertiza de consultanta pentru multe organizatii (inter)nationale, publice sau private. Eric Maskin si-a sustinut doctoratul la Harvard in 1976, avand pozitii in trecut si la Cambridge, MIT si Institute for Advanced Studies. A fost Presedinte al Econometric Society si al Game Theory Society.

Invitaţi de la Harvard

Ariel Pakes este Thomas Professor of Economics la Harvard University, si fost cadru didactic la universitatile Yale, Wisconsin si Ierusalim, primind doctoratul de la Harvard in 1979. Profesorul Pakes a publicat numeroase, foarte citate, articole in reviste stiintifice de top, in subdisciplinele organizare industriala, teorie econometrica, si economia schimbarilor tehnologice—cu accent recent pe cercetare care dezvolta tehnici pentru analizarea empirica a modelelor de organizare industriala. Intre numeroasele premii si distinctii prestigioase acordate pentru contributiile sale stiintifice, a primit Medalia Frisch din partea Econometric Society in 1986, si a fost ales “Fellow” al Econometric Society, American Academy of Arts and Sciences, si Industrial Organization Society. Intre altele, Ariel Pakes a ajutat profesia si din postura de editor al catorva din cele mai bune reviste in economie sau generale, prin consilierea si predarea de cursuri pentru diverse entitati profesionale sau guvernamentale, si conducand peste cincizeci de doctorate sustinute.

Economişti de top

Áureo de Paula este Professor of Economics la University College London, afiliat si cu Sao Paulo School of Economics, the Centre for Microdata Methods and Practice, the Institute for Fiscal Studies, si CEPR. Cercetarea profesorului de Paula a fost publicata in reviste stiintifice de top, si este la intersectia dintre teoria economica aplicata, econometrie si microeconomia empirica; ea contine atat contributii metodologice, cum ar fi identificarea si estimarea modelelor multi-agent, precum si aplicatii empirice, de exemplu despre crezuri si actiuni individuale riscante in tarile in dezvoltare. De Paula a primit un numar de granturi si distinctii importante, intre ele un Starting Grant pentru cinci ani al European Research Council, sau pozitii editoriale la reviste de top in stiintele economice—inclusiv, actualmente, la Review of Economic Studies. Áureo de Paula si-a luat doctoratul la Princeton University in 2006 si inainte de University College London a fost cadru didactic la University of Pennsylvania, avand si pozitii “visiting” la universitatile Harvard si Northwestern.

Víctor Ríos-Rull este Lawrence R. Klein Professor of Economics la University of Pennsylvania, si NBER Research Associate; si-a sustinut doctoratul in economie la University of Minnesota in 1990, si a avut pozitii anterioare la Carnegie Mellon University, Federal Reserve Bank of Minneapolis si University of Minnesota. Avand articole numeroase si foarte citate, publicate in revistele de top din stiintele economice, Profesorul

Ríos-Rull a studiat, intre altele, implicatiile teoretice si empirice ale inegalitatii, eterogenitatea, si dinamica demografiei pentru macroeconomie, in acelasi timp analizand si politici economice in contextul guvernelor cu raspundere limitata. Intre multiplele premii si distinctii prestigioase care i-au fost acordate pentru contributiile sale stiintifice, Ríos-Rull a fost ales “Fellow” al Econometric Society, si numit in pozitii editoriale la un numar de reviste stiintifice de top in economie. Víctor Ríos-Rull are si alte contributii apreciate in lumea academica, fiind de exemplu conducatorul a peste patruzeci de teze de doctorat sustinute.

Informaţii utile şi noutăţi

Ca o noutate fata de editiile ERMAS de pana acum, aceasta este prima editie unde si economistii straini nevorbitori de romana pot trimite lucrari in vederea selectiei, dar intentia este de a pastra majoritatea locurilor alocate prezentarilor contribuite pentru economistii romani (din tara sau strainatate), arată organizatorii. Distributia finala de locuri va fi decisa de Comitetul Stiintific in urma intregului proces de evaluare, in functie de distributia generala a calitatii lucrarilor primite; in principiu, se va urmari ca o proportie de maxim 40% din numarul total de prezentari contribuite sa fie alocate economistilor straini.

Organizatorii susţin că nu se va percepe vreo taxa de trimitere a lucrarilor sau de inregistrare a prezentatorilor, iar pentru economistii romani cu lucrari acceptate pentru prezentare universitatea-gazda va asigura cazarea in mod gratuit. „Incurajam in mod special pe doctoranzii si pe tinerii post-doctoranzi romani in economie din tara sau diaspora, cei motivati sa faca cercetare serioasa in Stiintele Economice, sa se incumete si sa trimita lucrari”, susţin organizatorii.

Toate detaliile despre aceasta editie, inclusiv pdf-urile CfP in RO/EN si listele de invitati Keynote, Comitet Stiintific, si de Organizare, pot fi gasite pe website-urile http://www.econacademia.net/ermas2017.html si https://econ.ubbcluj.ro/ermas2017/. Informatii generale despre conferintele ERMAS, cu arhiva editiilor precedente, se gasesc la http://www.econacademia.net/conferinta.html.

