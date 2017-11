Liderii UDMR se arată scandalizaţi de proiectul unui patinoar în jurul statuii lui Matei Corvin din Cluj. Ce-i deranjează pe reprezentanţii maghiarilor

Fostul viceprimar din partea UDMR al municipiului Cluj-Napoca, Anna Horvath, şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia organizatorilor şi a postat un mesaj pe o pagină de socializare. Ea contestă legalitatea instalării patinoarului în jurul statuii şi spune că decizia luată de primărie şi de organizatorii târgului reprezintă un act de sfidare la adresa comunităţii maghiare din Cluj.

”Rugăm insistent o luare de poziţie hotărâtă şi promptă a Comisiei de Monumente Istorice, a Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Transilvania, respectiv a celorlalte foruri de specialitate, în legătură cu legalitatea instalării patinoarului artificial-construcţie provizorie, ce se preconizează a înconjura ansamblul statuar Matia Corvinul. Pe de altă parte considerăm un act sfidare faţă de reprezentanţa politică şi comunitatea maghiară, faptul că nu s-a făcut nici o informare sau discuţie prealabilă privind “inovaţiie” propuse de primărie”, a scris Horvath.





Reprezentanţii primăriei o contrazic pe Horvath





În schimb, reprezentanţii municipalităţii clujene au dat asigurări că totul este legal şi spun că au primit acordul Comisiei de Monumente.

”Conceptul patinoarului amenajat în jurul statuii le aparţine organizatorilor Târgului de Crăciun, iar noi am fost de acord cu ideea lor. Proiectul a fost avizat de Comisia de Monumente, totul este legal. Până acum am primit doar reacţii pozitive, ne surprinde poziţia doamnei Horvath. Putem să dăm asigurări că statuia este protejată, e delimitată de patinoar şi nu se pune problema să fie afectată într-un fel sau altul”, a declarat Iulia Perşa, şefa Biroului Mass-media din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România: ”N-are ce căuta un patinoar acolo”

Opinia fostului viceprimar este împărtăşită şi de preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, Şerban Ţigănaş. Acesta merge mai departe şi susţine că ideea amenajării unui patinoar în Piaţa Unirii este una neinspirată, indiferent de locul amplasării.

”Opinia mea este că nu are ce să caute un patinoar în Piaţa Unirii. Indiferent dacă e amplasat în jurul monumentului sau la stânga sau la dreapta, mie mi se pare că e o chestiune extrem de discutabilă. Vedeţi, patinoarul e un agrement sportiv şi ar trebui situat în alte locuri, nu în pieţele urbane. Un patinoar e mult prea mare, agresiv şi nu ar avea ce căuta acolo. Plus, monumentele sunt monumente, orice monument are spaţiul său intim, nu poţi intra în aria lui fără să deranjezi”, a afirmat Ţigănaş.

Arhitectul nu s-a lăsat convins nici de argumentul organizatorilor Târgului de Crăciun, care afirmaseră că amenajarea unor patinoare în jurul monumentelor reprezintă o practică întâlnită în oraşele mari din Vestul Europei. ”Vedeţi ce spaţiu e în faţa primariei din Viena, acolo e o cu totul altă situaţie decât la Cluj. Sau în Budapesta, acolo unde sunt hectare întregi pentru a amplasa patinoarul, plus că e în zona unui parc. Spaţiul din Piaţa Unirii e mult mai mic, e cu totul altceva. Tehnic şi compoziţional rezultă o cacofonie şi rezultă o comedie. Nu se pot amesteca lucrurile în halul ăsta”, a încheiat Ţigănaş.