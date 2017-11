Jurnaliştii clujeni organizează o dezbatere pe tema crizei din presa locală europeană

Dezbaterea va fi moderată de jurnalistul Mihnea Măruţă, iar până acum şi-au confirmat prezenţa o serie de oameni de afaceri şi diplomaţi. În cadrul evenimentului va fi prezentat un sondaj realizat de IRES pentru APPC, având ca subiect percepţia comunităţii clujene despre presa locală.

Comunicat de presă

Dezbatere: „Criza presei locale în Europa post-adevăr”

Asociaţia Profesioniştilor din Presă Cluj (APPC) şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest organizează vineri, 24 noiembrie, de la ora 17.30, în sala de conferinţe a Liberty Technology Park (Strada Gării 21), dezbaterea „Criza presei locale în Europa post-adevăr”.

Vom discuta deschis, în cadru formal şi informal, despre criza în care se află presa locală şi despre posibilele căi de redresare, alături de reprezentanţi ai instituţiilor media, ai mediului de afaceri şi universitar, dar şi ai administraţiei.

Printre invitaţii care au confirmat prezenţa la dezbatere se numără Lucia Morariu (Eximtur), Mihaela Rus (Vitrina), Daniel Metz (NTT Data), Ioan Rus (RMB Inter Auto), Voicu Oprean (AROBS), Vasile Sebastian Dâncu (IRES), Gelu Trandafir (Freedom House România), Iosif Pop (preşedintele Consiliului Civic Local), Şerban Ţigănaş (preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România), Pascal Fesneau (consulul onorific al Franţei la Cluj), Marcel Ioan Boloş (director general ADR Nord-Vest) etc.

Dezbaterea va fi moderată de jurnalistul Mihnea Măruţă. În cadrul evenimentului va fi prezentat un sondaj realizat de IRES pentru APPC, având ca subiect percepţia comunităţii clujene despre presa locală.

Discuţiile de la dezbatere sunt on the record, urmând ca după eveniment acestea să continue off the record la cina la care sunt invitaţi toţi participanţii.

Un oraş european, o presă europeană

Dezbaterea-eveniment care va avea loc vineri 24 noiembrie pleacă de la premisa că un oraş european precum Cluj-Napoca merită o presă de nivel european. Economia s-a dezvoltat, calitatea vieţii a crescut, la fel şi aşteptările pe care le au oamenii în raport cu aspectele care le modelează existenţa în capitala celei mai cosmopolite regiuni a ţării.

Clujul are o comunitate de afaceri prosperă, excelând în domenii precum IT, servicii şi construcţii. Clujul are cea mai mare şi cea mai bine clasată (în topurile internaţionale) universitate din ţară - Babeş-Bolyai. Şcoala de arte vizuale de la Cluj a ajuns celebră peste Ocean, iar oraşul găzduieşte cele mai importante festivaluri de film şi de muzică din ţară.

În privinţa mass-media, credem că mai avem mult de lucru până să devenim o presă de nivel european. La problemele cronice ale jurnalismului local, precum lipsa de credibilitate şi subfinanţarea, s-au adăugat şi provocările epocii „post-adevăr“.

Este în interesul tuturor să avem o presă de calitate

Credem că pentru a avea o comunitate puternică şi prosperă, Clujul are nevoie de o presă de calitate făcută cu bună-credinţă de jurnalişti profesionişti. Credem că a trecut timpul presei care îşi obţine veniturile din şantaj sau din presiuni. Credem că e important ca cei care o finanţează să înţeleagă că presa este în primul rând un serviciu de interes comunitar.

Această dezbatere este o invitaţie la dialog pe care Asociaţia Profesioniştilor din Presă Cluj o face comunităţii locale, pornind de la ideea că este în interesul tuturor să avem o presă de calitate. Evenimentul este organizat în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest, gazda Centrului Europe Direct Transilvania de Nord. Conducerea APPC invită toţi jurnaliştii clujeni să participe la eveniment.

Despre APPC

APPC este, de 12 ani, asociaţia reprezentativă a jurnaliştilor clujeni, având 60 de membri din presa scrisă, televiziune şi radio. Asociaţia militează pentru perfecţionarea profesională a jurnaliştilor, pentru crearea unui climat decent şi echilibrat de dezbatere între media şi ceilalţi actori publici, consolidarea imaginii jurnalistului în societate precum şi pentru evitarea ori corectarea derapajelor deontologice.

Asociaţia publică „Anuarul Presei Clujene”, cu cele mai bune articole ale jurnaliştilor din oraş, adoptă poziţii publice în chestiuni ce vizează exercitarea profesiei de jurnalist şi a organizat la Cluj traininguri cu jurnalişti de la publicaţii precum Reuters, BBC sau Nordbayerischer Kurier, în colaborare cu Ambasada SUA şi Ambasada Germaniei.

Conducerea APPC