Geolog de la UBB premiat de Academia Română. „Nimeni nu a făcut un studiu aşa amănunţit“

Lóránd Silye este geolog la Univeristatea Babeş-Bolyai din Cluj. Pentru cercetarea sa în domeniu, din timpul tezei sale de doctorat, este distins vineri, 15 decembrie cu Premiul Munteanu-Murgoci al Academiei Române. Studiul său se numeşte „Sarmatian foraminiferal assemblages from southern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments”/”Asociaţii de foraminifere sarmaţiene din sudul Bazinului Transilvaniei şi semnificaţia acestora în reconstituirea mediilor depoziţionale” şi a fost publicat sub formă de carte. Volumul este rodul muncii geologului şi a echipei din care a făcut parte: doctorul Csaba Krézsek, angajat la o importantă companie de distribuţie a carburanţilor, şi profesorul Sorin Filipescu din cadrul Departamentului de Geologie al UBB.

Premiul se acordă geologului clujean de către Secţia de Ştiinţe Geonomice a Academiei Române deoarece studiul său e primul de acest gen care analizează o serie de fosile de acum circa 12 milioane de ani care există pe teritoriul din sudul Transilvaniei. Cercetarea sa de bază poate fi folosită, spun reprezentanţii UBB, la deschiderea noilor căi în cercetarea geologică pentru hidrocarburi în sudul Ardealului.

Lóránd Silye a declarat, pentru „Adevărul“, că a aflat în urmă cu o lună că va fi premiat şi nu se aştepta la o asemenea distincţie. „Nu pot să cred!“, a spus geologul, în vârstă de 37 de ani. Se gândea că volumul publicat de el, care reprezenta munca sa la teza de doctorta, va fi de folos cuiva, dar nu se aştepta să fie propus pentru o distincţie.

Secţia de Ştiinţe Geonomice a Academiei Române oferă premiul Gheorghe Munteanu-Murgoci cercetătorilor care în lucrările lor ştiinţifice tratează geologia României sau vreunei regiuni din ţară. În acest an sunt premiate publicaţiile apărute în anul 2015.

Lóránd Silye (cel din dreapta) şi profesorul Sorin Filipescu, în faţa aflorimentului de la Ulieş FOTO: Csaba Krézsek

„Nimeni nu a făcut un studiu aşa amănunţit, comparat cu alţi specialişti“, adaugă geologul. Acesta, împreună cu alţi specialişti, au colectat sute de probe (roci) din sudul Transilvaniei – din judeţele Alba, Sibiu, Braşov, Mureş, Harghita- şi din datele rezultate au realizat un fel de hartă geologică de acum circa 12 milioane de ani a aflorimentelor (n. r. loc unde apar la suprafaţa pământului rocile sau mineralele, datorită eroziunii sau descoperirii lor artificiale; deschidere geologică, potrivit webdex.ro) puse în ordine cronologică şi de mediu.

Un rezumat al lucrării geologului clujean găsiţi AICI.

