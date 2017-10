FOTO Oraşul din România unde primeşti cărţi gratuite pe stradă

În preambulul Festivalului Internaţional de Carte Transilvania (FICT) se desfăşurat, duminică, între 10.00 şi 22.00, deja tradiţionalul eveniment „Cărţi în dar pentru clujeni”. Voluntarii vor distribui 3.000 de cărţi odată cu invitaţia de a participa la evenimentele FICT 2017. Acţiunea are avut ca scop deschiderea apetitului pentru lectură. Cărţile, volume de belestristică, ştiinţe umaniste, cele mai multe aparţinând unor scriitori clujeni, au fost distribuite în pachete pe care scrhie „De carte nu scapi.”

Urmează deschiderea oficială

Deschiderea oficială a festivalului are loc marţi, de la 13.00, în faţa sediului central al Universităţii Babeş-Bolyai. „Toţi Cititorii (cu majusculă) sunt aşteptaţi, începând cu ora 13.00, la statuia corifeilor Şcolii Ardelene din faţa Universităţii Babeş-Bolyai (Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1). Semn de recunoaştere, o carte la purtător! În drum spre Piaţa Unirii – unde, la ora 14.00, are loc Deschiderea oficială a FICT –, câteva popasuri de lectură. Cei care doresc vor citi cu glas tare un fragment din cartea purtată. Scriitorii participanţi sunt invitaţi să dea startul la lectură“, astfel sună invitaţia din acest an a organizatorilor Festivalului Internaţional de Carte Transilvania (FICT).

FICT se va desfăşura la Cluj între 3 şi 8 octombrie, în Piaţa Unirii, şi este organizată de Asociaţia Culturală Eikon şi Primăria Cluj-Napoca.

