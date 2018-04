Fondatorul Thomsons Benefits: „Românii sunt incredibil de muncitori. Nu ar fi o problemă ca un clujean să câştige cât un angajat de-al nostru din Londra”

Chris Bruce este managing director şi co-fondator al Thomsons Benefits, o companie britanică care furnizează servicii software pentru administrarea pachetelor de beneficii şi a programelor de fidelizare a angajaţilor din toată lumea. Cu peste 2 milioane de beneficiari în peste 90 de ţări, Thomsons lucrează cu clienţi precum Google, Samsung, Amazon, Uber, Visa, Hp, Cisco, Orange etc.

Compania a deschis un centru de excelenţă la Cluj-Napoca (mai are unul la Londra şi unul la Singapore) în 2012, iar zilele trecute a fost inaugurat noul sediu şi s-a dat startul la angajări. Filiala are 230 de oameni la Cluj şi până la final de an doreşte să ajungă la 300. Clujul găzduieşte centrul tehnologic şi de operaţiuni Thomsons din România, cu principalele arii de business: tehnologia revoluţionară, excelenţa în servicii pentru clienţi şi expertiza în beneficii.

Ce sunt beneficiile

Compania a fost fondată în 2000 la Londra de Michael Whitfield şi Chris Bruce şi are birouri în Marea Britanie, Singapore, România şi în Statele Unite.

Bruce subliniază că la Cluj nu este vorba despre un centru de outsourcing, ci despre unul de excelenţă, deoarece inovaţiile dezvoltate aici vor fi implementate în serviciile globale ale companiei. Din acest motiv Bruce susţine că nu este o problemă pentru companie dacă un angajat de la Cluj câştigă cât unul din Londra: „Noi punem pe primul loc talentul, nu costurile”.



Deşi în România, pachetele de beneficii sunt minimale, în Occident acestea reprezintă 20-25% din salariu. Pachetele de beneficii se referă la asigurarea de sănătate, pensie şi o mulţime de alte avantaje, abonamente la săli de gimnastică, oferirea unor cursuri, ajutor pentru achiziţionarea unei locuinţe şi o mulţime ale servicii; de exemplu, unele companii oferă în pachetul de beneficii aparate de filtrat apa, iar altele posibilitatea de a-ţi duce animalul de companie la veterinar sau de a învăţa să dansezi.





Asigurarea sănătăţii mintale a angajaţilor a devenit o preocupare esenţială a marilor companii şi, în ultimii ani, a fost nelipsită din pachetele de beneficii, spune Bruce. Despre angajaţii din Cluj, care este un centru tehnologic inovator al companiei, Bruce vorbeşte la superlativ.

NU MAI EXISTĂ SLUJBĂ PE VIAŢĂ

Care este pachetul de beneficii ideal?

Rolul beneficiilor s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. Înainte beneficiile constau în furnizarea de siguranţă oamenilor din momentul angajării şi până la pensionare. Astfel, dacă te îmbolnăveai beneficiile însemnau asistenţă medicală sau un venit suplimentar pentru perioada în care nu mergeai la muncă. Dacă mureai, beneficiile asigurau o anumită stabilitate financiară pentru familie.





Când ieşeai la pensie, beneficiile asigurau un venit pentru acea perioadă. Odată cu mileniarii (cei care au între 18 şi 35 de ani-nr), şi acest lucru va fi valabil şi pentru cei din generaţia Z (cei care au sub 18 ani-nr), s-a schimbat paradigma „jobului pe viaţă”. Statisticile globale arată că în medie un mileniar va avea 4 locuri de muncă până la 32 de ani. Generaţia „baby boomer” (generaţia celor care au peste 55 de ani) are , conform statisticilor, 1,8 locuri de muncă până la 48 de ani. Perioada pe care o petrec angajatorii lucrând pentru o companie este din ce în ce mai scurtă.

Acum, când ne gândim la ce este important la un pachet de beneficii, ne gândim la ceva foarte diferit: acum vorbim despre crearea celei mai sănătoase forţe de muncă pe care o putem avea, vorbim despre crearea celei mai fericite, şi prin fericită înţeleg lipsită de stres, forţă de muncă pe care o putem avea şi crearea celei mai implicate forţe de muncă pe care o putem avea. Crearea unei forţe de muncă implicate presupune şi furnizarea unor beneficii specifice pentru fiecare organizaţie, pentru ceea ce este important în fiecare organizaţie. Noi oferim posibilitatea companiilor să ofere pachete de beneficii flexibile pentru fiecare angajat în parte.





Noul sediu al Thomsons se află la ultimul etaj al unei moderne clădiri de birouri din oraş.

Cum este piaţa beneficiilor din Cluj/România?

Piaţa beneficiilor nu este foarte matură în Cluj. Există acum oportunitatea de a crea aici un model de bune practici în ceea ce priveşte beneficiile şi asta încercăm să facem. Sperăm că pe măsură ce lucrurile se vor îmbunătăţi vom continua să inovăm piaţa de aici.

„GOOGLE ESTE CUNOSCUTĂ DREPT COMPANIA CARE ARE PACHETUL CEL MAI BUN DE BENEFICII”

Lucraţi cu câteva dintre cele mai mari companii din lume, una dintre ele fiind şi Google, compania cunoscută drept cea care oferă cel mai bun loc de muncă din lume din perspectiva angajaţilor. Ce pachete de beneficii oferite de aceste mari companii consideraţi că se apropie de situaţia ideală?

Într-adevăr, Google este cunoscută drept compania care are pachetul cel mai bun de beneficii. Pot să spun că sunt foarte mândru că toate companiile de tehnologie folosesc serviciile noastre, deoarece acestea înţeleg cel mai bine ce înseamnă să livrezi o experienţă extraordinară pentru consumatori. Nu pot să dau mai multe detalii din cauza confidenţialităţii, dar aş spune că ceea ce mă impresionează sunt companiile care fac lucrurile diferit şi care nu sunt neapărat pe piaţa de tehnologie şi nu au bugetele uriaşe precum companiile de tehnologie. Un exemplu în acest sens este compania din India care a oferit angajaţilor un aparat care filtrează apa şi în fiecare an se angajează să schimbe filtrul. Compania, care activează într-o zonă unde sunt probleme cu apa potabilă, a înţeles care sunt nevoile angajaţilor. În fiecare an, noi facem un studiu în care monitorizăm tendinţele globale de pe piaţa beneficiilor. Anul acesta, cercetarea a arătat că cea mai important ţel în viaţă pentru angajaţii între 25 şi 35 de ani este să deţină o proprietate. Cu toate acestea, doar 11% dintre companii îi ajută pe angajaţi să-şi împlinească acest obiectiv cu ajutorul pachetelor de beneficii. Cred că din ce în ce mai mult vom vedea companii care încep să înţeleagă că ceea ce doresc angajaţii de la ei este ajutorul în ceea ce numim momentele vieţii care contează cu adevărat – căsătoria, primul copil, familia, problemele de sănătate, pensia – şi vor crea pachete de beneficii pentru aceste momente.

„ANGAJAŢII TREBUIE SĂ AIBĂ ÎNCREDERE ÎN ORGANIZAŢIA PENTRU CARE LUCREAZĂ”

Cea mai mare problemă a departamentelor de resurse umane astăzi?

Pe lângă dificultatea găsirii talentelor de care ai nevoie, un fenomen valabil atât la Cluj, cât şi oriunde altundeva, aş vrea să vorbesc despre încredere. Cred că acum, când forţa de muncă este foarte mobilă, este foarte important ca angajator să fii autentic şi să-i faci pe angajaţi să aibă încredere în organizaţia pentru care lucrează. E important ca oamenii să fie conectaţi la organizaţie şi să facă efortul necesar pentru că vor acest lucru, pentru că le pasă de companie şi nu doar pentru că aşa scrie în fişa postului.

Cât de mult contează pachetul de beneficii în decizia unui angajat de a alege o anumită companie?

Şi eu întreb lucrul acesta des, iar răspunsul variază de la persoană la persoană. Nimeni nu se angajează la o companie datorită pachetului de beneficii, dar cred că acest pachet îl ajută pe angajat să înţeleagă tipul de organizaţie căreia i se alătură şi cred că ajută la construirea unei legături între angajator şi angajat. Cred că atunci când angajaţii vor să plece din companie analizează pachetul de beneficii al posibilului nou angajator şi dacă constată că nu este la fel de bun precum cel primit la actualul loc de muncă, pot decide să rămână.





La centrul de excelenţă din Cluj al Thomsons lucrează în special programatori. FOTO: Remus Florescu

BUNĂSTARE FIZICĂ, FINANCIARĂ ŞI MINTALĂ

Care sunt recomandările pe care le-aţi face unei companii în ceea ce priveşte alcătuirea un pachet de beneficii, ce nu ar trebui să lipsească dintr-un astfel de pachet?

Noi suntem în principal o companie de tehnologie, dar am fost cumpăraţi de concernul Mercer, care oferă consultanţă în ceea ce priveşte resursele umane peste tot în lume. Practic, obiectivul tuturor este de a maximiza impactul pachetelor de beneficii asupra angajaţilor şi de a reduce costurile.

Din niciun pachet de beneficii nu ar trebui să lipsească 3 elemente esenţiale: bunăstarea fizică – adică sănătatea, bunăstarea financiară – banii şi educaţia, şi bunăstarea mintală.

Importanţa ultimului element – bunăstarea mintală – a început să fie înţeleasă în ultimii ani. Companiile au început să sprijine angajaţii în obţinerea sănătăţii mintale la fel cum o fac în cazul sănătăţii fizice.

Ce strategie aţi implementat în acest sens în ceea ce-i priveşte pe angajaţii dumneavoastră?

Ne-am concentrat întotdeauna să fim o companie în care oamenii să fie ei înşişi, să nu existe o deosebire între cine sunt la locul de muncă şi cine sunt în afara jobului. Facem tot ce putem pentru a nu deveni corporatişti. Vrem ca oamenii să se bucure că sunt aici şi să fie o parte din ceea ce facem noi.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii corporatist?

Pentru mine să fii corporatist înseamnă să fii o persoană diferită la locul de muncă, faţă de cum eşti în afara jobului; să te simţi încorsetat de reguli; să te simţi o mică rotiţă într-un mecanism mare. Aici vrem ca oamenii să simtă că suntem implicaţi împreună în asta şi că toţi obţinem ceva împreună. Suntem foarte atenţi să aducem oamenii potriviţi aici, oameni care cred în valorile noastre.

„ROMÂNII SUNT INCREDIBIL DE MUNCITORI”

În statisticile Eurostat, angajaţii din România sunt pe ultimele locuri în ceea ce priveşte eficienţa muncii, productivitatea/oră de muncă mai exact. Cum lucraţi dumneavoastră cu angajaţii români?

Nu sunt deloc de acord cu acele statistici. Din experienţa noastră cu piaţa muncii din Cluj pot să spun că românii sunt incredibil de muncitori, incredibil de concentraţi, de inteligenţi, de implicaţi, au principii puternice şi sunt pasionaţi de munca lor.

Când negociem cu o multinaţională facem tot ce ne stă în putinţă să-i aducem la biroul din Cluj, pentru că asta vinde ceea ce facem noi la Thomsons. Petrecând timp cu oamenii de aici vor înţelege calitatea incredibilă a angajaţilor noştri şi calitatea serviciilor noastre.

Care credeţi că este explicaţia calităţii oamenilor de aici?

Nu ştiu dacă aşa ceva nu este normalitate în România. Ştiu că prima dată când am venit la Cluj ne-a plăcut foarte mult oraşul. Am simţit că oamenii se concentrează pe calitatea vieţii şi nu percep Clujul, care nu este un oraş mare, drept o etapă în drumul lor spre următorul job.

Aţi spus că Thomsons vrea să schimbe percepţia companiilor despre pachetele de beneficii. Care este principalul element al acestei schimbări?

Scopul nostru este de a ajuta companiile să găsească modalităţi de a-şi ajuta angajaţii în momentele care contează şi nu doar de a le oferi protecţie.

TALENTUL E CEL MAI IMPORTANT PENTRU NOI

Care sunt planurile companiei cu centrul de la Cluj?

Va exista o creştere continuă. Clujul este un centru de expertiză pentru noi. Avem 2 milioane de persoane ale căror beneficii le gestionă şi 3 milioane de oameni ale căror beneficii le vom gestiona în curând, deci programul nostru va administra 5 milioane de vieţi. Creşterea este incredibilă şi putem s-o susţinem numai dacă livrăm produse şi servicii excelente.

Multe firme de tech din Cluj se plâng că salariile IT-iştilor au devenit foarte mari, iar în unele cazuri se ajunge la o egalitate cu ţările din Vest. Aveţi această problemă la Thomsons?

Pentru noi esenţial este talentul, nu costurile. Suntem foarte atenţi pentru a aduce talentele de care avem nevoie în organizaţie. Deşi sunt posturi pentru care găsim mai greu angajaţi, per total am reuşit să găsim oamenii de care avem nevoie.

Pentru companie nu ar fi o problemă dacă peste 10 ani un angajat de la Cluj ar câştiga cât unul de la Londra?

Nu. Talentul este cel mai important pentru noi.

