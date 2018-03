Fondatorul Asociaţiei Române de Educaţie pentru Sănătate, indignat după ce a văzut ce-i dădea să bea o mamă fiicei ei la mall: „M-am abţinut în ultimul moment”

Dan Baciu a scris pe contul său de Facebook că a văzut într-un mall din Cluj o mămică preocupată să-i dea fetiţei o băutură pe bază de cofeină.

„Ora 11 într-un mall din Cluj. În faţa mea o mamică îşi ajuta fiica de aproximativ 8 ani să bea dintr-o sticlă cu etichetă alb-roşie, un lichid închis la culoare. În loc de un fruct, zahăr şi cofeină. Văzând asta, în faţa mea, am vrut să sar de pe scaun şi să-i spun mămicii: ce faci mamă cu fiica ta? Îţi dai seama ce faci ? Mărturisesc că m-am abţinut în ultimul moment şi am zis că mai bine scriu. Copiii pe care i-am văzut în ultimele zile în Cluj, Sibiu şi Sighişoara erau în marea lor majoritate palizi, slabi, cu spatele cocoşat. Pe lângă cei supraponderali. Aceasta va fi generaţia care va construi România de mâine? Şi mi-am amintit că în urmă cu 26 de ani, plătit fiind de Soros să-i însănătoşesc pe români, am obţinut cu greu aprobarea Min Sănătăţii şi al Educaţiei de a introduce în şcoli un program de Educaţie pentru sănătate. Era vorba despre: alimentaţie, alcool şi droguri, sexualitate şi SIDA, fumat, ecologie. Am fost peste tot în ţară cu programul acesta şi rezultatele au fost extraordinare. Ca să constat acum, după atâţia ani, că am ajuns să interzicem educaţia sexualităţii şi că s-a ales praful de tot ce am realizat acum atâţa ani. Şi că părinţii fac compromisuri care îi vor costa sănătatea pe copiii lor, de dragul unor momente de plăcere trecătoare”, a scris Baciu (foto, jos).