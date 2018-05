Florin Bădiţă, fondatorul „Corupţia ucide”, este „Personalitatea europeană a anului” conform Euronews

Florin Bădiţă s-a aflat într-o companie selectă de laureaţi ai Premiilor Europene Leadership 2018, acordate de Euronews: preşdintele francez Emmanuel Macron (Liderul european al anului), Edyta Kocyk (CEO al anului), Boyan Slat (Antreprenorul european al anului) şi Krisztian Imre (Inovatorul european al anului). Un premiu special a fost acordat post mortem jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, care a fost ucisă într-o explozie de maşină.

Florin Bădiţă a fost desemnat „Personalitatea Europeană a Anului” într-o competiţie în care au mai fost nominalizaţi: actriţa Emma Watson, antreprenorul Xavier Niel, omul de afaceri miliardar Mohed Altrad, modelul Edie Campbell, astronomul Michaël Gillon, avocata Marcia Willis Stewart, activistul András Fekete-Gyor şi politiciana Barbara Nowacka.

Într-o primă fază, nominalizaţii au putut fi votaţi de public timp de 2 săptămâni, iar apoi Juriul Euronews a desemnat câştigătorul, pe 24 mai.

„Mulţumesc frumos tuturor celor care m-au votat, mulţumesc juriului, echipei de la Coruptia Ucide, tuturor persoanelor care ne urmăresc şi se implica, grupurilor civice din România şi Diaspora. Sper ca acest mesaj să ajungă la cât mai multe persoane, în special de la Bruxelles, şi sa ajungem sa avem mai multa transparenta, şi sa putem face o conferinţă cu 1000 de activişti din Europa, în România”, a scris Bădiţă pe Facebook.

Cine este Florin Bădiţă

Euronews l-a descris astfel pe Florin Bădiţă: „Românul Florin Bădiţă a fondat Corupţia ucide, un grup civic care luptă împotriva corupţiei, în urma incendiului din 2015 la clubul de noapte Colectiv, în care au murit 64 de persoane. Campania tânărului în vârstă de 29 de ani a ajutat să pună capăt la decriminalizarea cazurilor de corupţie din România, cu daune totale de mai puţin de 45.000 de euro şi a descoperit mai multe cazuri de fraudă. În acest an, el a fost numit în lista Forbes 30 Under 30 Europe, Law and Policy”.

Interviu cu Florin Bădiţă

Florin Bădiţă a acordat un interviu pentru „Adevărul” în care povesteşte cum a ajuns activist, care sunt planurile lui, ce părere are despre clasa politică şi despre generaţia tânără.

„ Mă surprinde, dar mă şi bucură recunoaşterea internaţională. Cel mai important este faptul că vorbim despre o recunoaştere a muncii tuturor celor care am fost în stradă, a tuturor grupurilor civice. Atâta timp cât nu prea ne apreciem noi pe noi în ţară, vedem că din exterior vine un mesaj pozitiv, într-un context în care îl avem pe Dragnea care vrea să modifice legile ca să nu mai poţi defăima ţara, orice ar însemna asta din punctul lui de vedere, din ce vedem până acum defăimează ţara oricine este împotriva lui. Vedem aici o defăimarea pozitivă, avem alte ţări care se uită la noi ca la un exemplu. În primul rând, un lucru foarte important despre aceste proteste este că sunt non-violente şi aşa vrem să rămână. La fel cum Ghandi a reuşit să rezolve, în zeci de ani, non-violent problemele ţării sale, sperăm şi noi să le rezolvăm, dar mai repede, în timpul nostru”, a declarat Bădiţă într-un interviu pentru „Adevărul”.

„Acest premiu este al tuturor celor care fac ceva şi pentru cei din jurul lor”

Într-un mesaj pe Facebook al paginii Corupţia ucide se menţionează că „premiul este o validare a eforturilor pe care cu toţii le facem în ultimii ani”:

„Acest premiu este al tuturor celor care fac ceva şi pentru cei din jurul lor, al tuturor celor care sunt implicaţi în activităţi civice (ONG-uri, grupuri civice sau voluntari) şi a membrilor comunităţii "Corupţia ucide . Suntem mândri de voi! (...) Felicitări tuturor celor care pun umărul pentru a aduce o schimbare benefică României. Doar dacă vom colabora între noi şi ne vom ajuta unul pe celălalt vom reuşi să combatem corupţia”, se mai arată în mesajul comunităţii Corupţia ucide.

Premiile European Leadership au fost înfiinţate de Euronews în parteneriat cu European Business Summit şi Qualifio şi recompensează personalităţi de succes în business, politică şi inovare.

