Ferma de pui din cea mai mare comună a ţării se poate redeschide după o sentinţă a instanţei. Ce declaraţii face primarul Floreştiului pe Facebook

Ferma de pui din Floreşti, situată în centrul comunei, la mică distanţă de un ansamblu rezidenţial, se poate redeschide. Asta a stabilit Curtea de Apel Cluj joi, 19 aprilie, printr-o sentinţă definitivă.

„Admite recursul declarat de A P M Cluj şi SC B SRL prin adm.jud. împotriva sentinţei civile nr. 6824 din 15.12.2017 pronunţată în dosarul nr. 5092/117/2017 al Tribunalului Cluj pe care o casează în tot în sensul că: respinge cererea de suspendare formulată de reclamanta Com. Floreşti prin Primar a Autorizaţiei integrată de Mediu nr. 9/22.05.2017 şi respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a UAT Com.Floreşti. Decizia este definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 19.04.2018“, se arată pe site-ul instanţei clujene.

În schimb, primarul comunei Floreşti susţine exact opusul într-o postare pe contul său de Facebook. El notează că a citit multe „bazaconii“ şi dă câteva explicaţii:

„Dragii mei dragi,

Legat de Ferma de Pui, întrucât citesc multe bazaconii. Tribunalul Cluj a decis suspendrea Autorizaţiei de Mediu. În Recurs, zilele trecute, Curtea de Apel a decis să caseze decizia Tribunalului. Astfel, Ferma de Pui are acum Autorizaţie de Mediu. Asta însă nu înseamnă că şi funcţionează. Ferma nu a mai fost populată cu pui de mai bine de 4 luni. Administratorul Fermei, firma, este în insolvenţă, cu plan de reorganizare, ferma administrată fiind de un administrator judiciar. Deşi, pentru moment, Ferma are Autorizaţie, vremea fermei de pui în Floreşti a apus. Aşa cum am mai promis, în Floreşti, în zona rezidenţială s-a terminat cu ferma de pui. Astfel, în urma discuţiilor cu cei implicaţi, vă garantez, ca aceasta nu îşi va relua activitatea. În zonă, aşa cum e normal, ferma va face loc unui proiect imobiliar.

PS: Dincolo de toate, rămâne procesul de ANULARE a Autorizaţiei de Mediu“.

Un reportaj despre ce părere au oamenii din Floreşti despre existenţa fermei de pui, făcut în primăvara anului trecut, poate fi citit AICI.

