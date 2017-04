Dacian Cioloş: „Dacă nu era OUG 13, am fi intrat în Schengen în acest an”

„Dacă nu era OUG 13, am fi intrat în Schengen în acest an cel puţin cu aeroporturile, cu spaţiul aerian”, a declarat Dacian Cioloş, joi, la Cluj-Napoca, la o dezbatere organizată la Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB).

„Dacă nu ar fi fost situaţia prin care am trecut la sfârşitul lunii ianuarie – începutul lui februarie cu OUG 13 ar fi fost şanse mari ca anul acesta România să fi intrat în spaţiul Schengen cu aeroporturile cel puţin, cu spaţiul aerian. Este important să dăm garanţii clare privind respectarea statului de drept şi de luptă împotriva corupţiei nu doar la nivelul societăţii, pentru că societatea şi-a făcut temele foarte bine, dar şi la cel al clasei politice, să aratăm că putem menţine o creştere economică sănătoasă prin deciziile politice pe care le luăm, inclusiv cele de politică bugetară. Unul dintre atuurile României este că este unul dintre statele europene cu cel mai mare potenţial de creştere economică pe termen mediu şi lung, care înseamnă atragere de investiţii. Dacă luăm decizii care riscă să pună în pericol evoluţia economică, punem frână acestui process”, a spus Cioloş.