Conferinţă susţinută de un trainer elveţian: „tot ce trebuie să ştii pentru a porni un startup de succes”

Theory and Practice Junior Enterprise este o asociaţie non guvernamentală care este fondată şi coordonată de câtre studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca. Principalul scop este de a aduce un plus de creativitate şi inovaţie în domeniul Startup şi Intrastartup din Cluj-Napoca printr-o serie de evenimente de interes public.

Primul eveniment organizat de ONG va avea loc în data de 28 Iunie 2017, în incinta cafenelei Rhédey, începând cu ora 18.00 se va desfăşura workshopul „Inspiraţie, mod de gândire, depăşirea temerilor – Tot ce trebuie să ştii pentru a porni un (Intra)Startup de succes” susţinut de trainerul elveţian Karem Albash.

Conform trainerului „atitudinea corectă legată de dinamica în cadrul companiei conduce şi influenţiază ideile de afaceri, personalitaţi şi abilităţi.” Pentru el, valorile precum funcţionalitate, utilitate, practicabilitate, durabilitate şi bază etică sunt pietre de capatai pentru spiritul de afaceri, arată organizatorii.

Bilete se pot cumpăra înainte de începerea workshopului sau prin transfer bancar cu ajutorul unui formular .Un bilet costă 69 de lei.