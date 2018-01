Clujenii care protestează mărşăluind spre Bucureşti, întâmpinaţi cu sandvişuri şi ceai. Au parcurs un sfert din traseu

Grupul de clujeni care prostează faţă de modificările aduse legilor justiţiei mărşăluind pe jos din Cluj până la Bucureşti au intrat în a patra zi. Aceştia au ajuns vineri seara, 12 ianuarie, la Târgu-Mureş unde au fost întâmpinaţi de oameni cu sandişuri şi ceai inclusiv de reprezentanţii unor primării, dar şi că li s-au alăturat şi alţi oameni, scrie news.ro.

Manifestanţii au parcurs deja un sfert din drum. Sâmbătă dimineaţa au pornit spre Sighişoara.

Sorin Bobiş, iniţiatorul demersului nota pe Facebook că vineri a fost „o zi liniştită, lipsită de complicaţii“.

„Am ajuns la Târgu Mureş unde am fost aşteptati de un grup de manifestanţi. Oameni frumoşi care sunt în stradă încă de la începutul anului trecut. Ziua de mâine va fi plină de surprize. Şi-au anunţat participarea mulţi prieteni. Va fi o etapă grea. Vom încerca să ajungem la Sighişoara. Am fost din nou impresionat de modul în care am fost întâmpinaţi pe tot parcursul traseului. Să auzim de bine“, adaugă acesta.

La marş participă şi un francez, care, scrie news.ro, se ocupă de agricultură în Cluj, poartă steagul ţării sale şi a declarat că a simţit nevoia să se alăture grupului pentru că trăieşte de 15 ani în România şi doreşte „să meargă ţara pe drumul cel bun“.

Aventura manifestanţilor este surprinsă pe pagina de Facebook Corupţia ucide:

„MarsulSperantei a pornit azi din Târgu Mureş, cu destinaţia Sighişoara. Este un drum mai lung, de vreo 54 de kilometri. Astăzi numărul persoanelor este mai mare, mai multe persoane care s-au alăturat pe weekend. Astăzi, prin intermediul colegului nostru Florin Bădiţă, o să îi însoţim pe bravii călători pe drum“.

