Cel mai mare eveniment din România dedicat celor cu Down va avea loc la Cluj. Mamă: „Speranţa noastră stă în legislaţie“

Asociaţia AGA DOWN din Cluj a organizat mai multe activităţi timp de trei zile inclusiv un marş pe străzile din centrul Clujului în care copii cu Down vor oferi îmbrăţişări gratuite. Evenimentul este realizat în parteneriat cu: Primăria Cluj-Napoca, Special Olympics Romania, Asociaţia DOWN Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai, Biroul pentru Studenţi cu Dizabilităţi - UBB Cluj, Asociaţia Derzelas, Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie Delia Grădinaru, Parohia Sf. Dumitru din Floreşti etc.

Antoaneta Vanea, preşedintele asociaţiei organizatoare, subliniază nevoile celor cu Down:

„Mesajul evenimentului «Vocea mea, comunitatea mea» este de a-i face vizibili şi auziţi pe cei cu Down. Este prima manifestare ce aduce la Cluj-Napoca un număr atât de mare de persoane cu dizabilitati -150/170 – şi nu numai cu sindromul Down. Vor veni şi copii din asociaţii care au şi alte dizabilităţi precum autism, tetrapareze. La evenimentul de la Cluj vor fi peste 100 de copii şi adulţi cu Down. Noi, mamele, şi familiile copiilor şi adulţilor cu Down avem nevoie de căldură, înţelegere, integrare împreună cu copii şi acceptare a copilului cu Down în comunitatea în care trăim. Priviri blânde de acceptare şi încurajare ca să mergem înainte. Speranţa noastră este într-o legislaţie care să permită o mai bună accesibilitate la servicii şi la crearea de centre speciale pentru ei şi o dezvoltare fizică şi mentală mai bună“.

Potrivit organizatorilor, sindromul Down e o disfuncţie genetică, nu boală, care apare în momentul concepţiei copilului. Sindromul a fost descoperit în 1866 de medicul britanic John Langdon Down.

În noiembrie 2011, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat rezoluţia ce stabileşte că 21 martie este Ziua Mondială a Sindromului Down.

