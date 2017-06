Bacalaureat 2017. Elevă din Cluj despre subiectele la Matematică: „Mi s-a părut cam uşor”

„A fost foarte rezonabil, dacă aş fi exersat mai mult aş fi făcut perfect”, spune Peter, care a dat examenul de Bacalaureat la Matematică, varianta pentru absolvenţii de profil real. La partea I a venit ca de obicei, subiectele de clasa a IX-a şi a X-a, numere complexe, un pic de geometrie, logaritmi. La subiectul 2 am avut matricea şi o expresie cu X şi cu Y, o funcţie, iar la subiectul 3 am avut derivate şi integrale”, susţine Peter, absolvent al Liceului Teoretic Apáczai Csere János. El mai are un examen la Fizică peste două zile şi după aceea va da admitere la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

„Am terminat în 35 de minute”

„Mi s-a părut foarte uşor, am terminat în 35 de minute. Am avut matrici foarte simple, derivate aproape deloc. Mai mult trebuia să spunem dacă e adevărat sau nu, deci mi s-a părut foarte simplu, prea simplu. A fost cel mai simplu examen”, susţine Varo Kinga, care a susţinut examenul la Matematică, varianta pentru absolvenţii de profil real. Ea mai are examen la Biologie şi apoi va da admitere de Facultatea de Ştiinţe Economice.

„Mi s-a părut cam uşor. La prima parte am avut ceva exerciţii foarte simple, am avut şi matrici la a doua parte şi la a treia parte derivare. Cred că voi lua un 7-8”, spune spune Reka, absolventa Liceului Bathory Istvan. Ea a dat varianta de examen pentru profil tehnologic. Vineri are de dat Geografia. „Cred că la Maghiară a fost cel mai greu”, spune Reka care vrea să continue cu Facultatea de Geografie la specialziarea „Turism”.

