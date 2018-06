Aventurile unui bicliclist plecat de la Bucureşti spre Cluj în scop caritabil: „Sunt puţine momente în care merită să-ţi rişti viaţa“

„ Cu toţii avem nevoie de motivaţie ca să realizăm ce ne propunem, fie că vine din interior, din cuvinte frumoase spuse de alţii, exemplul dat de alţii sau chiar şi un şut în fund. Uneori e greu, dar puţine lucruri ne opresc când dorinţa e puternică. Cam asta văd la Teach for Romania, o dorinţă puternică de a aduce o schimbare pozitivă în vieţile tinerilor din zone defavorizate ale României, prin educaţia şi demnitatea de care avem nevoie ca să progresăm”, scrie Radu Dan pe teachforromania.galantom.ro.

El a plecat joi noaptea, 31 mai, în jurul orei 1.00, din Bucureşti. Povesteşte că până la Sighişoara şoseaua a fost bună, însă de acolo până la Turda „drumul e ca după război“:

„ Din Acăţari şi până în Ungheni am început să simt puţină durere în genunchi, cel mai probabil din cauza calităţii drumului, drumuri uitat de primarii satelor de pe acolo, iar când am ieşit pe DN in Ungheni, all hell broke loose. Parcă se strică oamenii la cap de acolo, drumul e ca după război, iar şoferii nu înţeleg deloc, dar deloc, riscul pe care îl crează ajungând cu 5 minute mai devreme acasă, eventual cât să-şi desfacă şireturile. Până în Turda tot aşa a fost, nici nu mai ştiu de câte ori era să fiu spulberat de câte un şofer sau nimicit de câte un camion şi am înjurat ieri cât pentru tot restul anului “, nota Radu pe Facebook.

Aminteşte că postarea sa şi gestul de a parcurge drumul de la Cluj la Bucureşti pe bicicletă sunt cu un scop nobil: de a convinge lumea să doneze 2.500 de lei pentru un proiect educativ. Concluzia lui de pe platforma teachforromania.galantom.ro: „ Haideţi să punem umărul pentru a construi o Romanie mai educată şi mai bună pentru toţi! “.

Mai puteţi citi:



Pedalează pentru educaţia unui copil nevoiaş din Cluj. Elevă: „Indiferent de vârstă poţi veni să faci o faptă bună“