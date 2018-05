Artistul care invită la o incursiune inedită în lumea artei multimedia. „Sunt înregistrări făcute chiar în corpul meu”

Numitorul comun între cele două proiecte „Latent diagrams” de Antik şi „Ai de capu’ meu” de Mureşan este întrebuinţarea unei multitudini de instrumente, animaţie, video, digital art, instalaţie, sunet şi desen, pentru a da naştere unor metafore a modului în care omul funcţionează şi se raportează la el însuşi şi la lumea înconjurătoare.

În expoziţia lui Alexandru Antik Sandor, „Diagrame latente”, diagramele ştiinţifice şi cele tehnice sunt imagini grafice care sugerează în mod vizual o teorie ştiinţifică, o invenţie tehnică sau transmit un mesaj.

„Dacă e să vorbesc despre titlu, diagramele se folosesc în general în ilustrarea vizuală. Ele sunt nişte scheme vizuale menite să ilustreze legături între elementele unei structuri sau a unui proces. În artă, însă, ele nu funcţionează chiar aşa. Eu, cel puţin, le folosesc ca pe nişte mape, nişte mape ale conceptului, nişte mape ale gândului creativ sau pentru conceptualizarea procesului. Eu am folosit în titlu conceptul de „Diagrame latente” pentru că opera de artă sau creaţia artistică are două elemente. Unul e perceptivă, iar cealaltă este raţională. Partea de diagrame ţine mai mult spre partea raţională, spre conceptualizarea gândului”, a declarat Alexandru Antik Sandor pentru „Adevărul”.

Considerat unul dintre cei mai importanţi artişti conceptuali şi de performance din România, Sandor (68 de ani) a propus patru titluri, cel mai nou fiind „Control in training”. „Corpus Transit”, „Mama mi-a spus că nu trebuie” şi „Maşinăria dorinţelor” au întregit expoziţia artistului originar din Reghin.

„În prima sală, „Corpus Transit” (n.r. - foto jos) este o diagramă care vizualizează funcţiile corpului uman aşa cum sunt ele înregistrate de aparatele medicale. Imaginea metaforică a corpului uman apare ca un tub virtual segmentat în această instalaţie video. Sunt înregistrări care au fost făcute chiar în corpul meu, cu aparatele medicale. Partea cealaltă, cu lucrarea din aria centrală, se cheamă „Mama mi-a spus ca nu cumva”. Acolo am luat elementele cheie de la textul curatorial şi le-am scris pe Google, iar cu ceea ce mi-a generat Google am lucrat. Au rezultat fie imagini, fie gânduri, fie diagrame chiar şi am făcut nişte animaţii pe care le-am integrat în această schemă. Partea celalată are două structuri. Partea de jos e o proiecţie a unei performanţe reale care a fost în 1997, iar partea de sus ritmează cu trecerea timpului, dă un ritm real. Iar instalaţia multimedia „Maşinăria Dorinţelor” reprezintă o parafrază care tratează semnificaţiile simbolice ale „Sticlei mari” de Duchamp, dar schimbă contextul lucrării originale şi analizează sensurile sale în contextul digital al jocurilor electronice”, a mai spus Alexandru Antik Sandor.

Călătoria interioară a lui Paul Mureşan

Paul Mureşan (29 de ani) a realizat o adevărată călătorie în „Ai de capu’ meu”, în încercarea de a-şi explora cele mai ascunse gânduri, de a-şi cunoaşte şi de a-şi înţelege propriile umbre.

„Mie mi se pare că aş avea multe de zis despre cât de stricat e capul omului… mi se pare că suntem ca nişte ceasuri stricate. Mergem înainte, mergem înapoi, nu prea avem nicio direcţie. Şi se întâmplă şi când efectiv suntem cu cineva şi în loc să trăim în prezent noi suntem fie înainte, fie înapoi, exact ca nişte mecanisme stricate”, a declarat artistul, pentru „Adevărul”.