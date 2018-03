Alternativă pentru medicii români: „Într-un spital privat de la noi poţi câştiga la fel de mult ca în Germania“

„Mărirea salariilor din sistemul bugetar nu a afectat numărul de participanţi la târguri. Practic, cei care vor să plece în străinătate au în vedere şi alte elemente precum condiţiile din spitale şi condiţiile de viaţă”, declară pentru „Adevărul” Corina Pop, organizatoare târgului de joburi pentru medici „Cariere în alb”.

Circa 400 de persoane au participat la târgul care a avut loc, în weekend, la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, şi care urmează să ajungă la Bucureşti (14 aprilie), Craiova (15 aprilie) şi Timişoara (21 aprilie). Există medici interesaţi de un loc de muncă în ţările scandinave, chiar dacă asta presupune să parcurgă un curs intensiv de 6 luni, 4-5 ore pe zi, în care trebuie să înveţe, de exemplu, suedeza, o limbă foarte neprietenoasă pentru români.

Alternativa mediului privat

Noutatea de anul aceasta este faptul că spitale private din România vu venit cu oferte substanţiale în cadrul târgului. „Până anul acesta interesul din partea recrutorilor locali şi naţionali era foarte mic, lucru care s-a schimbat. Avem 5 expozanţi locali şi naţionali, ceea ce este o creştere destul de mare”, spune Pop. Instituţii precum reţeaua Regina Maria, Polaris Medical, Dorna Medical sau reţeaua de farmacii Richter au venit cu oferte la târg. „Totuşi marea majoritate a ofertelor le avem din străinătate. Pe primul loc se află Germania, apoi Franţa şi ţările scandinave”, spune organizatoarea. Se caută mai ales medici specialişti şi asistenţii medicali. „Cei mai mulţi participanţi caută oferte din străinătate, dar există un interes din ce în ce mai mare pentru mediul privat din ţară”, spune Pop.





Oana şi Bogdan Botezan, medici rezindeţi la Cluj cu salarii de circa 500 de euro, au găsit oferte începând cu 2.000 de euro în spitale cu dotări excelente din Franţa şi Belgia. FOTO: Remus Florescu

„Nu plec pentru că am familie”

„Am o familie, sunt căsătorită şi e mai greu să plec în străinătate”, a spus Dumitriţa Brudan, rezidentă în anul III, care a venit la târg în căutarea unui loc de muncă în sistemul privat de sănătate. „Am venit pentru posturile de rezidenţi de la Regina Maria, dar sunt disponibile numai la Bucureşti. La Cluj, încă nu, dar au susţinut că e posibil pe viitor. Mediul privat oferă o alternativă la plecarea în străinătate, mai ales că de multe ori sistemul public de sănătate este plin cu medici rezidenţi şi cu greu găseşti un loc şi un mentor care să vrea să te pregătească”, susţine tânăra. Colegii ei care sunt singuri nu ezită să plece în străinătate, completează rezidenta.

„Patru medici au venit la noi din străinătate”



„Sunt medici care caută locuri de muncă în România. Anul trecut am avut 4 medici care au venit din străinătate la noi: doi radiologi, o colegă din Belgia, după 7 ani şi un coleg din Franţa după 5 ani; o colegă oftalmolog a revenit după 10 ani de Dubai”, susţine Rodica Boca, managerul Dorna Medical, un spital privat din Vatra Dornei care activează de 20 de ani pe piaţa medicală privată. Întrebată cum i-a convins să revină în ţară, managerul explică: „Oferta salarială este avantajoasă, se poate câştiga în mediul privat din România cât se câştigă în Germania, de exemplu. Medicii însă apreciază foarte mult dacă au cu ce lucra, dotările spitalului, dar şi serviciile conexe, adică noi avem laboratoare de analiză, CT, RMN, radiologie, oferta de analize este foarte bună, sunt timpi limitaţi de obţinere a rezultatelor. De asemenea, îi atrage şi echipa de medici, suntem 60 de medici la Dorna Medical”.

Situarea în afara unui centru urban vine şi cu dificultăţi: „Ne e un pic mai greu pentru că trebuie să găsim ofertă de muncă şi pentru soţ/soţie, grădiniţe/şcoli la copii, dar facem eforturi să găsim soluţii pentru toată familia. Uneori oferim şi locuinţă, depinde de negocieri, venim cu oferte inclusiv de locuri de casă, locuri de cabane.” Amplasarea în Vatra Dornei are, totuşi, şi avantaje: „Fiind o zonă de munte şi având medici tineri, aceştia merg cu bicicletele, schiază. Surpriza e că se aduc unii pe alţii şi vin în echipă”. Dorna Medical a venit la târgul de la Cluj cu posturi pentru 10 specialităţi.

„Totuşi am învăţat foarte mult”

„Am venit să testez piaţa atât naţională cât şi pe cea europeană. Mi s-au aprins ceva beculeţe, am găsit ceva oferte interesante atât afară, cât şi aici, mai exact la instituţii medicale private”, susţine Oana Botezan, rezidentă în an terminal, care a venit la târg cu soţul ei, Bogdan, rezident în anul III. În condiţiile în care acum câştigă circa 500 de euro lunar, au găsit oferte începând de la 2.000 de euro.



„Am găsit oferte în Franţa şi Belgia. Ca medic specialist ofertele sunt de la 4.000 la 6.000 de euro. Pentru rezidenţi sunt mai mici, undeva la 2.000 - 3.000 de euro. Faţă de ce câştigăm acum, circa 500 de euro, măririle de salarii încă nu le vedem până în aprilie, este mult mai mult”, susţine Bogdan.



Tinerii soţi spun că „au noroc” deoarece Bogdan este din Cluj şi nu trebuie să plătească chirie.

„Noi mereu am luat în calcul situaţia în care am aveam nevoie de chirie. Avem colegi care s-au transferat în localităţile natale pentru că nu-şi mai permit chiria. Chiriile sunt foarte mari la Cluj. Mulţi nu mai suportă. Când te gândeşti că totuşi am învăţat foarte mult. Şi ultimul coleg care a ajuns rezident în medicină a învăţat. Sunt 6 ani de zile plus 4 de rezidenţiat, nu sunt 2 - 3 ani de zile în care înveţi să faci negoţ cu publicul sau vinzi produse. Asta oricine poate s-o înveţe, un cioban cu experienţă ştie să-şi vândă mai bine oile decât unul care a făcut PR sau nu ştiu ce specializare de genul acesta”,

Bogdan Botezan, medic rezident

În ceea ce priveşte alternativa spitalelor private, Bogdan susţine că este o oportunitate din prisma faptului că oferă un loc de muncă, în condiţiile în care în sistemul de stat e foarte greu să prinzi un post.

„Toate spitalele de cardiologie din Cluj fac cât un spital din Franţa”

„Noi am zis că dacă e să plecăm în străinătate nu ar fi mai mult pentru salariu, ci pentru experienţa profesională. Sunt spitale care îţi oferă practic orice în ceea ce priveşte dotările, astfel ai posibilitatea şi să înveţi foarte mult”, spune Oana.

În spitalele de stat în care sunt rezidenţi medicii au rare ocazii de a face practică la fel cum se poate face în Vest sau chiar în sistemul privat. „Soţia e rezidentă într-un spital de stat şi nu face explorările pe care el oferea spitalul privat din România a cărui ofertă am găsit-o la târg”, spune Bogdan. „Medicina e un proces integrat, ai nevoie de explorări complementare. Dacă ai o gamă foarte largă de posibilităţi de a investiga poţi să înveţi mult mai mult. Ştii că poţi să ceri un RMN dacă trebuie, aici la Cluj trebuie programare şi durează două săptămâni, o lună, e un proces anevoios”, explică Oana.

Bogdan a primit de la un coleg din Franţa o ofertă pentru doi rezidenţi pe cardiologie: „Mi-a înşirat ce poţi să faci la spitalul respectiv, ce dotări şi ce manevre pot să facă medicii rezidenţi. Toate spitalele de cardiologie din Cluj unite la un loc se regăseau în spitalul respectiv şi încă în plus pe partea de explorări cardiace, n-are rost să povestim. În străinătate, vorbim de spitale de stat în care ţi se oferă practic orice”.

Oana susţine că jumătate dintre colegii ei de grupă au plecat în străinătate. „Suntem destul de hotărâţi să plecăm, în primul rând ca să câştigăm experienţă”, concluzionează Bogdan.

Florin Geambaşu, de profesie asistent, a găsit oferte avantajoasă în Germania: salariu de 3.000 de euro.

„De trei ori mai mult decât în România”

„Lucrez ca asistent medical. M-am uitat pe partea de job part-time în România iniţial. În paralel, am fost curios un pic de Germania. Am vrut să văd ce se cere, pe partea de atribuţii, ce face, ce nu face, cum sunt recunoscute cunoştinţele mele acolo. În Germania, asistentul medical e restricţionat la anumite manopere, mult mai puţine decât în România. Acolo, asistentul preia din atribuţiile infirmierilor de la noi. spune. Oferte sunt multe şi destul de OK şi urmează să aplic spune el”, spune Florin Geambaşu. Clujeanul a găsit ofertă la un spital din zona Munchen, unde oferta salarială începe de la 3.000 de euro, de cel puţin 3 ori mai mare decât ceea ce câştigă în România.

