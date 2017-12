Varza murată, singurul aliment care conţine vitamina B12. Cum recomandă experţii să fie consumată

“Varza murată conţine mai multă vitamina C decât varza în stare crudă, ajutând la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, în varza murată se găseşte vitamina B12, fiind singurul aliment vegetal care o conţine, care încetineşte îmbătrânirea şi protejează sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie.

Mai mult decât atât, varza murată este excelentă în tratarea ulcerului, deoarece aceasta conţine vitamina U, vitamină antiulceroasă. Atât varza murată, cât şi cea crudă sunt recomandate în diete şi cure de slăbire datorită aportului caloric foarte redus. Persoanele hipotensive pot consuma zilnic câte un pahar de zeamă de varză murată, de asemenea şi persoanele care suferă de constipaţie”, spune dr. Denisa Zaharia, medic de familie, cu competenţă în apifitioterapie.

Vitaminizează organismul

Zeama de varză murată ajută la detoxifierea organismului şi la prevenirea infecţiilor respiratorii pe timp de iarnă, contribuind la vitaminizarea şi mineralizarea organismului. De asemenea, varza murată, la fel ca toate alimentele fermentate, este o sursă extraordinară de probiotice. În aproximativ 150 de grame de varză murată se găsesc peste 10 miliarde de bacterii benefice, având un rol foarte important pentru menţinerea sănătăţii intestinelor şi îndepărtarea eficientă a toxinelor din organism.

Crudă, sub formă de salată sau suc, fiartă în abur, murată, călită, varza este condiserată încă din Roma antică un remediu universal. Veritabil vraci al naturii, varza conţine substanţe cu proprietăţi antitumorale, antioxidante şi antiinflamatoare excepţionale.

Distruge celulele canceroase

De asemenea, consumul de varză stimulează imunitatea la foarte multe forme de cancer. Varza este bogată în fitonutrienţi şi vitamine (A, C şi K), precum şi antioxidanţi naturali care previn apariţia cancerului, dar au un efect benefic şi asupra frumuseţii. “Cancerul este una dintre bolile în care consumul de varză are rezultate spectaculoase. Studiile efectuate au arătat că varza consumată în stare crudă, gătită rapid sau murată are efecte anticancerigene şi antitumorale.

Frunzele verzei conţin nenumărate substanţe active care induc celulelor maligne un program de autodistrugere folosit de organism pentru eliminarea celulelor îmbătrânite, reglează acţiunea hormonilor steroidieni în organism, hormoni ce sunt implicaţi în numeroase forme de cancer, reglează ritmul de diviziune celulară şi induc creşterea producţiei enzimelor responsabile de inactivarea şi de eliminarea celulelor maligne. Dacă 3-5 zile pe săptămână consumăm 200 grame de salată de varză ne punem la adăpost de o multitudine de forme de cancer”, explică medicul.

