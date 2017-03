Turiştii, îndemnaţi să viziteze Olteniţa. Porţi deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, în perioada 22-24 martie

Autorităţile locale din Olteniţa organizează în luna martie “Ziua porţilor deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa”, eveniment care se derulează în cadrul acţiunii de sustenabilitate a proiectului:"Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa".

Acest proiect a fost implementat în perioada martie 2011- aprilie 2012 de către Consiliul Local al municipiului Olteniţa, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, şi a avut ca obiectiv general, realizarea unui ansamblu de activităţi de promovare şi marketing al potenţialului turistic al Municipiului Olteniţa, precum şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa.

Punerea în valoarea a patrimoniului cultural

Proiectul derulat de autorităţile locale în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5, D.M.I. 5.3, scoate în evidenţă şi pune în valoare istoria şi patrimoniul cultural local, acesta fiind motivul principal de a îndemna turiştii de pretutindeni să viziteze zona şi să se bucure de atracţiile turistice ale acesteia.

Activitatea de sustenabilitate de anul acesta are ca temă "Cultura Gumelniţa" şi va avea loc la sediul Muzeului "Civilizaţiei Gumelniţa", sub forma unor întâlniri cu vizitatori, elevi, dăscali care doresc să viziteze şi să cunoască obiectele specifice acestei vechi culturi.

"Zilele Porţilor Deschise la Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa" se vor derula în perioada 22-24 martie.



Muzeul a fost înfiinţat în 1957, pe baza unei donaţii formate din 902 piese arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie contabil, care a fost şi primul director al muzeului până în 1968. În 1968 a fost numit director Done Şerbănescu, care a reorganizat şi modernizat muzeul. Colecţiile muzeului au sporit considerabil, ajungând la 15.500 obiecte arheologice şi numismatice.





