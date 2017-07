Tragedie la Ulmeni. Bărbat ucis pe loc de o grindă de beton de aproximativ 2 tone

Tragedia s-a petrecut în după-amiaza zilei de 3 iulie, în zona fostului combinat de porcine. Militarii de la ISU din Olteniţa au fost alertaţi să intervină la un cumplit accident. La locul tragediei s-au deplasat pompierii din Olteniţa cu o autospecială de descarcerare, dar şi o autospecială a Serviviului Judeţean de Ambulanţă din municipiul Olteniţa.

La sosirea echipajului de descarcerare, la locul tragediei a fost găsit un bărbat, S.I., în vârstă de 48 de ani, care fusese prins sub o grindă din beton armat, cu o greutate de aproximativ două tone. Pentru a putea extrage victima de sub grinda de beton, pompierii militari din Olteniţa au folosit depărtătorul hidraulic din dotarea autospecialei de descarcerare şi în scurt timp aceasta a fost scoasă de sub greutatea betoanelor. Victima prezenta leziuni majore, incompatibile cu viaţa, astfel că personalul medical încadrat pe ambulanţa S.A.J., în urma examinării, a declarat decesul persoanei.



